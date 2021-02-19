Три хозяйства Приамурья повышают степень защиты из-за африканской чумы свиней

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Степень биологической защиты — до третьего компартамента из четырёх возможных — уже весной планируют повысить три крупных свиноводческих хозяйства Приамурья.

Предприятие «Агро-С.Е.В.», расположенное в Константиновском районе, агрофирма «Партизан» из Тамбовского района и КФХ из Свободненского района уже устраняют последние недоработки, которые мешают хозяйствам получить высокий зоосанитарный статус.

Карантин по АЧС в Приамурье снят. Но риск заноса опасного вируса сохраняется: у соседей — как у китайских, так и у дальневосточных — вспышки африканской чумы свиней по-прежнему фиксируются.

Опасность представляют и дикие кабаны, которые при миграции свободно перемещаются через границы и могут занести АЧС в регион. Для снижения риска специалисты управления по охране животного мира Приамурья ведут отстрел кабанов. Убитых животных проверяют на африканскую чуму свиней.

— Убытки при заносе АЧС очень серьёзны. Для свиноводческого предприятия полная ликвидация поголовья часто означает банкротство. Поэтому, несмотря на все сложности, наши хозяйства работают над повышением компартамента. После третьего планируют получить и четвёртый. Помимо сведения риска заноса АЧС непосредственно на предприятие практически к нулю, высокая степень защиты даёт хозяйствам и преференции. Например, возможность сохранить поголовье и даже продолжать реализацию свинины, находясь во второй угрожаемой зоне, — рассказал Сергей Самохвалов, начальник амурского управления ветеринарии.

С 1 марта ужесточаются ветеринарные правила, действующие при АЧС. В частности, карантин продляется до 30 дней, а срок изъятия свиней у животноводов определён в неделю, сообщает портал правительства Приамурья.

А ещё в Амурской области создадут карантинную зону на границе с Китаем. Там нельзя будет содержать домашних животных, заготавливать для них корма и размещать пасеки.