Андрей Мягков прожил с женой Анастасией Вознесенской более 55 лет

Мягков и Вознесенская познакомились в школе-студии МХАТ, когда ему было 23 года, а ей 17 лет. Актёр признавался, что это была любовь с первого взгляда и на всю жизнь.

Артисты поженились в 1963 году. Они редко давали интервью, не ходили по скандальным шоу и жили закрыто. Счастливую жизнь Вознесенской и Мягкова омрачало только отсутствие детей.

Актёры долго избегали разговора на непростую для себя тему. Они признавались, что главная причина их бездетности — любимая работа, которой они посвятили всю жизнь. Сам Мягков говорил, что из-за профессии своя жизнь невольно ушла у них на второй план.

Андрею Мягкову приписывали романы с Барбарой Брыльской и Алисой Фрейндлих. Но на самом деле никаких измен, к которым привыкли в актёрской среде, в их семье не было.