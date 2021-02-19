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19февраля
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Андрей Мягков прожил с женой Анастасией Вознесенской более 55 лет

Андрей Мягков прожил с женой Анастасией Вознесенской более 55 лет
Фото: bantikk.ru

Актёр Андрей Мягков скончался в возрасте 82 лет. Рядом с артистом до последнего вздоха была его жена Анастасия Вознесенская, с которой они прожили вместе более 55 лет. Супруги никогда не давали повода для сплетен. Вот только детей в их актёрской семье не было, пишет «Комсомольская правда».

Мягков и Вознесенская познакомились в школе-студии МХАТ, когда ему было 23 года, а ей 17 лет. Актёр признавался, что это была любовь с первого взгляда и на всю жизнь.

Артисты поженились в 1963 году. Они редко давали интервью, не ходили по скандальным шоу и жили закрыто. Счастливую жизнь Вознесенской и Мягкова омрачало только отсутствие детей.

Актёры долго избегали разговора на непростую для себя тему. Они признавались, что главная причина их бездетности — любимая работа, которой они посвятили всю жизнь. Сам Мягков говорил, что из-за профессии своя жизнь невольно ушла у них на второй план.

Андрею Мягкову приписывали романы с Барбарой Брыльской и Алисой Фрейндлих. Но на самом деле никаких измен, к которым привыкли в актёрской среде, в их семье не было.

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#память

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