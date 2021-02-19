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19февраля
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сегодня, 15:47 0

Амурчан ждёт снежная суббота: прогноз погоды на 20 февраля

Амурчан ждёт снежная суббота: прогноз погоды на 20 февраля
Фото: pixabay.com

По сообщению Амурского гидрометцентра, в субботу, 20 февраля, в Приамурье облачно, местами небольшой снег. Ветер северный, северо-западный 3-8 метров в секунду, днём до 10 метров в секунду.

Ночью на севере -22°С...-27°С, на юге -18°С...-23°С, в отдельных районах области до -33°С, днём на севере -10°С...-15°С, местами около -20°С, на юге -8-13°С.

В Белогорске и Свободном завтра пасмурно, снег. Днём температура -11°С...-13°С, ночью -15°С...-20°С. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду.

В Райчихинске и Архаре пасмурно, снег. Днём температура -10°С...-12°С, ночью до -21°С. Ветер северо-западный, 4-8 метров в секунду.

В Зее пасмурно, снег. Температура днём до -16°С, ночью столбик термометра опустится до -23°С. Ветер северный, 2-8 метров в секунду.

В Шимановске и Сковородине облачно, снег. Днём столбик термометра покажет -11°С…-13°С, ночью -16°С…-23°С. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду.

В Тынде пасмурно, без осадков. Днём температура воздуха -17°С…-19°С, ночью до -25°С. Ветер северный, северо-западный, 3-8 метров в секунду, сообщает gismeteo.ru.

В Благовещенске ночью небольшой снег, днём без осадков. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Температура ночью около -18°, днём -8°С...-10°С.

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