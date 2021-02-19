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19февраля
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сегодня, 13:30 1

После проверки Роспотребнадзора в благовещенской гимназии №1 возобновляют занятия

После проверки Роспотребнадзора в благовещенской гимназии №1 возобновляют занятия

В корпусе начальных классов благовещенской гимназии №1 возобновляют занятия.

18 февраля в актовом зале учебного заведения кто-то распылил баллончик с газом для самообороны. В результате трое детей потеряли сознание. Однако исследования воздуха, которые брали специалисты Роспотребнадзора, превышения содержания вредных веществ не выявили.

— Был организован выезд на место, проведен осмотр помещений, в период с 17 по 19 февраля взяты пробы воздуха закрытых помещений. Для отбора проб воздуха определены контрольные точки в актовом зале и учебных классах. Отклонений от гигиенических нормативов не выявлено, – сообщают в управлении Роспотребнадзора по Амурской области.

19 февраля детей в школу решили ещё не пускать. Однако уже 20 числа учащиеся вернутся в классы.

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#дети #происшествия #школа

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Комментарии
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  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    2 минуты назад

    Почему-то не написали, что именно употребило школиё для своей отключки.

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