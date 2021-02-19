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19февраля
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сегодня, 13:15 0

Амурчанин в Домодедове заявил, что везёт бомбу

Амурчанин в Домодедове заявил, что везёт бомбу
Фото: «Газета.ru»

В московском аэропорту Домодедово полицейские задержали амурчанина. При досмотре он заявил, что у него есть бомба. Мужчину задержали и доставили дежурную часть, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на ТАСС.

— При прохождении предполетного досмотра 32-летний житель Амурской области, зарегистрированный на рейс Москва — Екатеринбург, заявил, что у него бомба, – сказал собеседник агентства.

Полицейские оцепили место, а мужчину осмотрели кинолог с собакой. Запрещённых предметов и взрывчатку сотрудники не нашли. Однако для разбирательства задержанного доставили в дежурную часть линейного управления МВД.

Напомним, что в начале февраля в Хабаровске мужчина сообщил о ложном минировании самолёта. За это его отправили в колонию строгого режима на четыре года. А в начале января женщина заявила в полицию о взрывчатке на борту самолёта Южно-Сахалинск – Владивосток. На борту никаких взрывчатых веществ специалисты не нашли. По словам, бомбу в самолёте она увидела во время гадания на картах.

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#закон #происшествия

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