Амурчанин в Домодедове заявил, что везёт бомбу
В московском аэропорту Домодедово полицейские задержали амурчанина. При досмотре он заявил, что у него есть бомба. Мужчину задержали и доставили дежурную часть, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на ТАСС.
— При прохождении предполетного досмотра 32-летний житель Амурской области, зарегистрированный на рейс Москва — Екатеринбург, заявил, что у него бомба, – сказал собеседник агентства.
Полицейские оцепили место, а мужчину осмотрели кинолог с собакой. Запрещённых предметов и взрывчатку сотрудники не нашли. Однако для разбирательства задержанного доставили в дежурную часть линейного управления МВД.
Напомним, что в начале февраля в Хабаровске мужчина сообщил о ложном минировании самолёта. За это его отправили в колонию строгого режима на четыре года. А в начале января женщина заявила в полицию о взрывчатке на борту самолёта Южно-Сахалинск – Владивосток. На борту никаких взрывчатых веществ специалисты не нашли. По словам, бомбу в самолёте она увидела во время гадания на картах.
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