Амурчанин в Домодедове заявил, что везёт бомбу

— При прохождении предполетного досмотра 32-летний житель Амурской области, зарегистрированный на рейс Москва — Екатеринбург, заявил, что у него бомба, – сказал собеседник агентства.

Полицейские оцепили место, а мужчину осмотрели кинолог с собакой. Запрещённых предметов и взрывчатку сотрудники не нашли. Однако для разбирательства задержанного доставили в дежурную часть линейного управления МВД.

Напомним, что в начале февраля в Хабаровске мужчина сообщил о ложном минировании самолёта. За это его отправили в колонию строгого режима на четыре года. А в начале января женщина заявила в полицию о взрывчатке на борту самолёта Южно-Сахалинск – Владивосток. На борту никаких взрывчатых веществ специалисты не нашли. По словам, бомбу в самолёте она увидела во время гадания на картах.