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19февраля
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сегодня, 15:20 2

Монету, сделанную из ступени запущенной с Восточного ракеты, продают за сто тысяч рублей

Монету, сделанную из ступени запущенной с Восточного ракеты, продают за сто тысяч рублей
Фото: Амур.Инфо

На известном сайте объявлений продают космическую монету номиналом 1 циолковый почти за сто тысяч рублей. Её сделали из ступени первой ракеты, запущенной в космос с Восточного 28 апреля 2016 года.

Автор объявления написала следующее: «Уникальная монета, сделанная из обломков космического корабля 2016 года. Космическая валюта. Номинал монеты 1 циолковый. Монета находится в упаковочном пакете, который не разу не был повреждён. Чеканка монеты ограничена. Возможен торг. Если вы планируете покорять космос вам не обойтись без неё. Космическая монета поможет вам в этом) Возможен торг!!!»

Напомним, что такие монеты действительно выпускались в Амурской области. Житель Приамурья, коллекционер и член экспедиции по поиску ступеней ракеты «Союз-2.1а» купил у Роскосмоса 5,5 тонн металла, который раньше был обшивкой ступеней ракеты. Из его части Тимур Ахвердиев отчеканил 200 монет номиналом в 1 циолковый. Коллекционные монетки весят 10 граммов и имеют диаметр 4 сантиметра.

На лицевой стороне указан номинал монеты, патентованный знак и надписи на трех языках «Циолковый», «обеспечено металлом космического корабля», «космодром Восточный». На реверсе изображен тот же патентованный знак, надписи на трех языках «космическая валюта», «космодром Восточный».

— Все надписи на монете на трех языках трех космических держав: на китайском, английском и русском, – рассказал Тимур Ахвердиев.

Примечательно, что на нумизматических сайтах подобные коллекционные монетки продаются по цене от 2,5 до 6 тысяч рублей.

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#космодром #лёгкие новости

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    38 минут назад

    это не монета- токен/бона или скорее медальон

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