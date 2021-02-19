В Благовещенске мужчина напал с ножом на продавца из-за пачки сигарет

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Двадцатишестилетний житель Забайкальского края задержан сотрудниками патрульно-постовой службы, по подозрению в совершении разбойного нападения.

Житель областного центра, работающий продавцом в круглосуточном магазине, обратился в отдел полиции Благовещенска с сообщением о разбойном нападении.

Сотрудниками полиции установлено, что ночью в торговый зал вошел мужчина. Он купил пачку сигарет, осле чего достал нож и угрожая им работнику, потребовал отдать еще одну пачку бесплатно. В ходе произошедшего конфликта, продавец получил телесные повреждения, злоумышленник скрылся.

После сообщения в полицию, район совершения преступления был блокирован нарядами патрульно-постовой службы. В одном из дворов подозреваемый был задержан.

Следственным отделом МО МВД Росси «Благовещенский» возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» УК РФ. Задержанный заключён под стражу.

Сотрудниками уголовного розыска проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на выявление других возможных преступных эпизодов с участием задержанного.