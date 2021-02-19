На Сахалине нашли пропавшего во время метели водителя автогрейдера

На Сахалине спасли водителя автогрейдера, который пропал во время метели. Мужчина смог сам выйти на связь и объяснить, где находится, рассказали в пресс-службе.

Водитель автогрейдера вместе с техникой пропал во время метели. мужчина смог выйти по рации на связь с коллегами и объяснить своё местоположение. К счастью, под грейдер он не попал, но оказался заблокирован снежными массами. Три часа понадобилось двум спасательным бригадам, чтобы пробиться к сахалинцу. Мужчину спасли, на первый взгляд никаких проблем со здоровьем у него не обнаружили.

— Пока понятно, что у мужчины всё в порядке. Он не обморожен. Дальше состояние его здоровья проверят медики, – рассказал глава Смирныховского района Егор Белобаба.

Пропавший провёл в снежном плену два дня. 16 февраля в пять часов утра он отправился на работу, и связь с ним пропала.

Спасённый стойко выдержал две суток без воды и еды и даже отказался от предложенного отдыха, собравшись выходить на рабочую смену по расписанию, отмечает телеканал «Звезда».