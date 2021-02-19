Алексей Панин признался, что считает секс вдвоём извращением

Алексей Панин не боится всячески самовыражаться и открыто рассказывает о своей личной жизни. В своём недавнем интервью он назвал секс вдвоем извращением и признался, что является поклонником свингерства. По словам артиста, это не мешает ему быть замечательным папой. Панин заявляет, что просто живёт и наслаждается жизнью.

Актёр рассказал, что ему нравятся свободные отношения, которые были у него со всеми жёнами. Также он поделился, что со своей новой женой Евой практикует групповой секс с другой семейной парой.

Как пишет «Московский комсомолец», Панин заявляет, что в нашей стране людям всегда вдалбливали в голову то, что секс — это постыдно. Из-за этого он назвал Россию «обречённой» страной.

В прошлом году актер переехал на постоянное место жительство в Испанию.