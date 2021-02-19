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19февраля
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сегодня, 12:48 1

Алексей Панин признался, что считает секс вдвоём извращением

Алексей Панин признался, что считает секс вдвоём извращением
Фото: woman.rambler.ru

Алексей Панин в своем интервью на Youtube-канале «Super» откровенно рассказал о своих сексуальных предпочтениях и назвал секс вдвоём извращением, пишет SM News.

Алексей Панин не боится всячески самовыражаться и открыто рассказывает о своей личной жизни. В своём недавнем интервью он назвал секс вдвоем извращением и признался, что является поклонником свингерства. По словам артиста, это не мешает ему быть замечательным папой. Панин заявляет, что просто живёт и наслаждается жизнью.

Актёр рассказал, что ему нравятся свободные отношения, которые были у него со всеми жёнами. Также он поделился, что со своей новой женой Евой практикует групповой секс с другой семейной парой.

Как пишет «Московский комсомолец», Панин заявляет, что в нашей стране людям всегда вдалбливали в голову то, что секс — это постыдно. Из-за этого он назвал Россию «обречённой» страной.

В прошлом году актер переехал на постоянное место жительство в Испанию.

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#интернет #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • Петро555

    Петро555
    56 минут назад

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