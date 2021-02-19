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19февраля
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сегодня, 13:25 1

Благовещенцам не достались субсидированные авиабилеты до Питера

Благовещенцам не достались субсидированные авиабилеты до Питера
Фото: https://pixabay.com/

Субсидии из федерального бюджета на перевозку благовещенцев получила только одна авиакомпания – «Уральские авиалинии». Росавиация заключила соглашение с компанией в отношении только маршрута Благовещенск — Москва. На перевозки амурчан в Питер по дешёвым билетам компанию не выбрали, было отказано всем претендентам.

Ранее же речь шла о том, что дальневосточников смогут возить шесть авиакомпаний. Продажи билетов в Москву уже начались в Благовещенске и все ждали, когда же субсидированные тарифы откроют по второму направлению, но не дождались.

— Отказать в заключении соглашений авиаперевозчикам АО «Авиакомпания «Сибирь», АО «Авиакомпания «Якутия», АО «Авиакомпания АЛРОСА», ОАО АК «Уральские авиалинии» и ООО «Северный Ветер» в отношении маршрутов Чита — Москва — Чита, Якутск — Москва — Якутск, Благовещенск — Санкт-Петербург — Благовещенск, Владивосток — Санкт-Петербург — Владивосток, Мирный — Санкт-Петербург — Мирный, Петропавловск-Камчатский — Санкт-Петербург — Петропавловск-Камчатский, Хабаровск — Санкт-Петербург — Хабаровск, Чита — Санкт-Петербург — Чита и Якутск — Санкт-Петербург — Якутск в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, доведенных Росавиации» — указано на сайте Росавиации.

В амурском минтрансе только разводят руками и ни чем жителям Приамурья помочь не могут.

— Субсидирование авиаперевозок для дальневосточников – это федеральная программа. Отказ объяснен «недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, доведенных Росавиации», – сказали корреспонденту Амур.инфо в амурском правительстве.

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#Дальний Восток #российская власть #транспорт

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    12 минут назад

    А за то сколько новостей было громких! Очередной Путинский прорыв...

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