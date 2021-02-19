Российские солдаты получат пластиковую посуду и саморазогревающиеся пайки

Начальник продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны полковник Сергей Нихельман рассказал «Независимому военному обозрению» о новых разработках, предназначенных для улучшения питания солдат российской армии.

— Работа по изменению рационов питания ведется непрерывно в связи с изменяющимися требованиями к пищевым продуктам, ГОСТам и пожеланиями военных. В прошлом году в целях улучшения питания летного состава Военно-воздушных сил разработан новый бортовой паёк, удовлетворяющий потребности летного состава экипажей при выполнении ими боевых и специальных задач. Блюда, готовые к употреблению, в упаковках, открывающихся без применения специальных приборов. Бортовой паек разработан в шести вариантах. Он занимает мало места, легко разогревается. Набор создавался с учетом пожеланий и предпочтений самих военнослужащих. Рацион рассчитан и выдается на каждые четыре часа полета. То есть при выполнении длительных заданий наши пилоты могут питаться практически, как в наземной столовой, – рассказал он.

В нынешнем году разработан рацион под требования Воздушно-десантных войск, подразделений специального назначения и морской пехоты. Его особенность в компактности и наполнении.

Индивидуальный паек спецназовца стал в два раза компактней, а по питательности значительно лучше. В свое время в Чечне при обследовании схронов боевиков находили много шоколада. Шоколадные батончики буквально лежали коробками. Почему? Такой батончик легко съесть, а эффект от его употребления дает силы. В новых «спецрационах» это учтено. У нас большое количество продуктов, содержащих углеводы. Это обеспечивает быстрое насыщение и восстановление энергии, что в условиях интенсивных действий очень важно.

С этого года начата разработка пайков, ориентированных не на специфику родов-видов Вооруженных сил, а на климатические условия, в которых действуют военнослужащие.

В последние годы российским военным пришлось столкнуться с условиями холодной Арктики и очень жаркого Ближнего востока. В северных широтах необходимо, чтобы упаковка консервированных продуктов была несколько иной, а само ее наполнение было в виде пюре или сублимированных, то есть вяленых продуктов. Это необходимо, чтобы солдат мог быстро разогреть и быстро употребить еду. Рассказывает полковник Сергей Нихельман:

— При температуре минус пятьдесят градусов, невозможно разогреть обычную консервную банку сухим горючим. Это как готовить шашлык на морозе. Попробуйте сделать его даже при –15 градусах. У вас мясо снизу будет подгорать, а сверху обмерзать. То же самое и с пайком. Как съесть в таких условиях замороженную тушенку? Представляете, боец попал в такие условия? А мы должны обеспечить ему выполнение задачи, – рассказал он.

Всё это привело к тому, что мы сама упаковку продукта изменена. Вместо ламинированного алюминия, разработчики переходят на новую полимерную упаковку. Подобные «консервы» гораздо проще разместить в одежде и разогреть, даже просто активно перемещаясь на местности.

— Меняется сам принцип разогрева пищи. В странах НАТО паек разогревается карбидом. Он выделяет горючий газ. Если вдруг внутри боевой машины «прокололось» два-три пайка, начинается взрывоопасная реакция. Мало ли, от электрики закоротило. Мы переходим на купорос. Упаковка продукта идет с двойным дном. Внутри – рацион питания, второй контур – медный купорос. Нажимаем пальцами, и начинается химическое разогревание. Безвредное, без запаха, с очень большой термической отдачей. В итоге никакого огня, воспламенений и вредных газов, – рассказывает полковник.

Работа по рационам для жаркого климата идет с институтами питания и медицины. Здесь основная проблема – быстрое обезвоживание организма и авитаминоз. Необходим рацион, насыщенный витаминами. Фактически, это изотонический спортивный напиток – изотоник, содержащий воду и минеральные соли. Это позволяет компенсировать потерю влаги в знойном климате.

Натовские пайки могут храниться до пяти лет. Это означает что в нём содержится огромное количество консервантов, которые могут вызывать различные негативные последствия для здоровья.

Российский паёк паек хранится максимум два года. При этом он постоянно расходуется по мере проведения мероприятий боевой подготовки воинскими подразделениями, так что на складах всегда свежий запас.

Что касается носимой посуды, то и здесь наконец появились нововведения:

— С давних времен котелки, ложки и фляги у наших солдат были алюминиевые. В экипировке солдата будущего «Ратник» каждый грамм на вес. А тут мы все это старое навешиваем, так еще и кружка громыхает при движении. Сегодня изменится и это. У нас будет полностью пластиковая посуда, фляжка, кружка. Фляжка может вставляться в специальную алюминиевую основу, в которой можно будет разогревать еду. Все это очень компактное – фактически трансформер, как матрешка, и имеет специальные надежные крепления к экипировке бойца, – рассказывает полковник.