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19февраля
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сегодня, 14:05 10

Обсуждают даже в Москве: новый памятник в благовещенском парке Дружбы записали в «скульптурные уродцы»

Обсуждают даже в Москве: новый памятник в благовещенском парке Дружбы записали в «скульптурные уродцы»
Фото: ОКЦ Благовещенск

Далеко не всех благовещенцев порадовал новый памятник в парке Дружбы. Новую скульптурную композицию уже успели сравнить с наводящим ужас памятником Алёнке из Нововоронежа. Высказались о нашем памятнике и в российской столице. Телеведущая Ксения Собчак не поняла такой образ влюблённых, а член Совета Федерации федерального собрания РФ Алексей Пушков записал амурский памятник в «скульптурные уродцы».

Теледива Ксения Собчак в Telegram-канале опубликовала фотографию памятника и написала, что в Благовещенске появились «родственники» Алёнки. «На минуточку это — влюблённые», - добавила Собчак про благовещенский памятник.

Обратил на него внимание и член Совета Федерации Федерального собрания РФ Алексей Пушков.

У себя в Telegram-канале он записал амурский памятник в «скульптурные уродцы», добавив, что не только наш памятник он бы отнёс к этой категории.

— Особенно «хорош» юноша с осанкой то ли гигантской стрекозы, то ли рано облысевшего вампира, изготовившегося к финальному броску на тонкую шею присевшей рядом жертвы... И здесь ещё не видно его стреловидных ног, которые подломятся при первой же попытке встать. Достойное пополнение увеличивающейся коллекции скульптурных уродцев, - написал член Совфеда.

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#Дальний Восток #интернет #культура

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    2 часа назад

    А слева это баба или мужик?

  • Deitra

    Deitra
    2 часа назад

    Представляю, что бы сказали местные "ценители искусства" о работах Пикассо или Сальвадора Дали.

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Представьте этих влюблённых в постели во время занятия любовью.

    Прикольная картинка получается

  • Барабака

    Барабака
    1 час назад

    Deitra 33 минуты назад

    Представляю, что бы сказали местные "ценители искусства" о работах Пикассо или Сальвадора Дали.

    Только отчаянные диванные искусствоведы могут равнять сюрреализм Дали с этим вот недоразумением)) Дали, кстати, часто в своих работах не брезговал и академизмом, который так мил и понятен простому обывателю)

    Если бы это недоразумение не стилизовали с целью сделать "воздушными", а приблизили к человеческому образу - никто б не пикнул)) В Хэйхе на Торговой улице есть оооочень стройные девушки - статуи, но они - красивые. А это - хз что.

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Так эту композицию давно уже окрестили "Ипотечники".

  • mm_Даниил Бобырь

    mm_Даниил Бобырь
    1 час назад

    холокост напомнили

  • OT

    OT
    1 час назад

    Подобные стили для узкого круга, а не на общественное "оборзение" выставляют

  • sadam_1974

    sadam_1974
    1 час назад

    "«На минуточку это — влюблённые», - добавила Собчак про благовещенский памятник."

    - Хе! На минуточку, есть памятник ПетруI в Санкт-Петербурге, родине так назывемой теледивы, в Петропавловской крепости, работы Михаила Шемякина. Если кто видел - не забудет никогда. Вот урод так урод. Издёвка над памятью самодержца.

    А влюблённые в Благовещенске вполне себе ничего. Нехай стоят.

  • retrogr

    retrogr
    31 минута назад

    эльфы наверное)

  • uslon

    uslon
    23 минуты назад

    Своеобразен. Пусть стоит. И не надо обращать внимание на столичных "ценителей".

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