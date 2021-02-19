Обсуждают даже в Москве: новый памятник в благовещенском парке Дружбы записали в «скульптурные уродцы»

Фото: ОКЦ Благовещенск

Теледива Ксения Собчак в Telegram-канале опубликовала фотографию памятника и написала, что в Благовещенске появились «родственники» Алёнки. «На минуточку это — влюблённые», - добавила Собчак про благовещенский памятник.

Обратил на него внимание и член Совета Федерации Федерального собрания РФ Алексей Пушков.

У себя в Telegram-канале он записал амурский памятник в «скульптурные уродцы», добавив, что не только наш памятник он бы отнёс к этой категории.

— Особенно «хорош» юноша с осанкой то ли гигантской стрекозы, то ли рано облысевшего вампира, изготовившегося к финальному броску на тонкую шею присевшей рядом жертвы... И здесь ещё не видно его стреловидных ног, которые подломятся при первой же попытке встать. Достойное пополнение увеличивающейся коллекции скульптурных уродцев, - написал член Совфеда.