Обсуждают даже в Москве: новый памятник в благовещенском парке Дружбы записали в «скульптурные уродцы»
Далеко не всех благовещенцев порадовал новый памятник в парке Дружбы. Новую скульптурную композицию уже успели сравнить с наводящим ужас памятником Алёнке из Нововоронежа. Высказались о нашем памятнике и в российской столице. Телеведущая Ксения Собчак не поняла такой образ влюблённых, а член Совета Федерации федерального собрания РФ Алексей Пушков записал амурский памятник в «скульптурные уродцы».
Теледива Ксения Собчак в Telegram-канале опубликовала фотографию памятника и написала, что в Благовещенске появились «родственники» Алёнки. «На минуточку это — влюблённые», - добавила Собчак про благовещенский памятник.
Обратил на него внимание и член Совета Федерации Федерального собрания РФ Алексей Пушков.
У себя в Telegram-канале он записал амурский памятник в «скульптурные уродцы», добавив, что не только наш памятник он бы отнёс к этой категории.
— Особенно «хорош» юноша с осанкой то ли гигантской стрекозы, то ли рано облысевшего вампира, изготовившегося к финальному броску на тонкую шею присевшей рядом жертвы... И здесь ещё не видно его стреловидных ног, которые подломятся при первой же попытке встать. Достойное пополнение увеличивающейся коллекции скульптурных уродцев, - написал член Совфеда.
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