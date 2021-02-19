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19февраля
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сегодня, 12:11 0

Аркадий Укупник рассказал о многолетней ссоре с Филиппом Киркоровым

Аркадий Укупник рассказал о многолетней ссоре с Филиппом Киркоровым
Фото: tvcenter.ru

Певец и композитор Аркадий Укупник в эфире программы «Судьба человека» рассказал, почему они с Филиппом Киркоровым не разговаривали много лет, пишет «Московский комсомолец».

В разговоре с Борисом Корчевниковым Укупник вспомнил, как познакомил Аллу Пугачёву с Челобановым. Музыкант рассказал, что однажды пришёл в гости к Пугачёвой вместе с женой Мариной. В то время Сергей Челобанов записывался у него в студии, и Укупник решил взять певца с собой.

По словам композитора, из дома Примадонны в тот вечер они уходили с женой вдвоём, без Челобанова.

После той встречи между Пугачёвой и Челобановым начался роман. Однако вскоре Примадонна обратила внимание на Филиппа Киркорова, они стали встречаться.

Через несколько лет на одной из встреч жена Укупника спросила у Пугачёвой, как она могла такого талантливого человека, как Сергей Челобанов, променять на Киркорова.

Как признался Укупник, Филипп долго с ним не общался, когда узнал про эти слова.

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#шоу-бизнес

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