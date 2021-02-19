Новые квитанции за тепло: отвечаем на самые «горячие» вопросы благовещенцев

Вопрос: Почему плата за тепло и горячую воду для жителей Благовещенска возможна только с комиссией. Насколько это законно?

Ответ: Это законно, изменения в законодательстве вступили в силу ещё в прошлом году. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 05.09.2019 года № 1164 «О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации», начиная с октября 2020 года оплата комиссионного вознаграждения банкам и платежным агентам при совершении платежей за ЖКУ производится потребителем самостоятельно. Компания ПАО «ДЭК» выставляет потребителям коммунальных услуг в Приамурье квитанции за электроэнергию, а также другие ЖКУ в рамках заключенных агентских договоров на выполнение сбытовых функций. Помимо этого, в Благовещенске и посёлке Прогресс клиенты компании получают счета за услуги АО «ДГК» – горячее водоснабжение и отопление. Оплачивать квитанции за тепловую энергию можно в кассах Единых расчетно-информационных центров ПАО «ДЭК», через сервис «Сбербанк Онлайн», в кассах и банкоматах Сбербанка, Азиатско-Тихоокеанского банка, Россельхозбанка, Дальневосточного банка, Роял Кредит банка, Крона-банка, банка ФК Открытие, а также во всех почтовых отделениях. При расчете за тепло взимается комиссия в размере от 1 до 2 %, в кассах ДЭК – 2 %. Владельцы дебетовых карт Тинькофф, Газпромбанк, Почта Банк после входа в профиль на сайте или приложение банка смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги без комиссии. Плата за потребленную электроэнергию и иные услуги ЖКУ, включенные в единый платежный документ ПАО «ДЭК», принимается без комиссии вне зависимости от выбранного способа оплаты клиентом компании ПАО «ДЭК».

Вопрос: Почему теперь в квитанциях не разделяются строки оплаты за общедомовое тепло и тепло, потребленное индивидуально?

Ответ: Услуга «отопление» выставляется одной строкой, исходя из утвержденного норматива потребления тепла или данных общедомового теплосчетчика и площади жилого помещения. ОДН на отопление не предусмотрен. Начисление за услугу горячего водоснабжения для общедомовых нужд предъявляется к оплате управляющей компанией, а при непосредственной форме управления многоквартирным домом отражается третьей строкой в квитанциях ДЭК.

Вопрос: Нам ещё не пришли квитанции за тепло и горячую воду за январь. Обещали прислать их в марте. За чей счёт будет пени?

Ответ: По ряду многоквартирных домов ПАО «ДЭК» не получило сведения, необходимые для формирования квитанций для оплаты теплоэнергии. Поэтому новые платежные документы жители этих домов получат в марте. Учитывая сложившуюся ситуацию, начисление пеней за этот период осуществляться не будет.

Вопрос: Нам пришли квитанции за январь от РКЦ с платой за горячую воду и отопление, мы оплатили. Потом пришли квитанции также за тепло и воду от ДЭК. Почему так получилось, и что теперь делать тем, кто уже оплатил в РКЦ?

Ответ: Граждане не будут платить за услугу горячего водоснабжения дважды. Горячая вода в январских квитанциях БлагРКЦ могла быть на совершенно законных основаниях в трёх случаях. Первый: в квартире стоят индивидуальные счётчики горячей воды – значит, в январской квитанции у абонента отразилось потребление за декабрь, так как БлагРКЦ в этом случае выставляет начисления месяцем позже. Все, кто рассчитывался за горячую воду по нормативу, получали квитанции месяц в месяц. То есть в январе БлагРКЦ отразил в своих квитанциях начисления, рассчитанные по показаниям приборов учета, переданных в декабре. А для ДЭК эти показания стали стартовыми (начальными). Второй случай: у абонента есть задолженность перед БлагРКЦ за предыдущие периоды – в этом случае все долги, образованные до 1 января, будут отражаться в квитанциях от БлагРКЦ, пока не будут погашены. Третий: дом подключен к центральному тепловому пункту, и его жильцы платят именно за горячую воду, а не за нагрев воды – посмотрите внимательно, как написано в квитанции – значит, за горячую воду абонент продолжит платить в БлагРКЦ и в этом году, а квитанция от ДЭК будет приходить только с начислениями за отопление.

Вопрос: Почему вдруг в квитанции появилась строка НДС? Насколько это законно?

Ответ: Осуществление продажи коммунальных услуг населению производится по тарифам, установленным органами государственной власти в области регулирования тарифов, включающим в себя НДС. Поэтому потребители оплачивают коммунальную услугу по стоимости, в которой уже учтена сумма НДС.

Вопрос: По какому номеру телефона теперь передавать показания счётчиков на горячую и холодную воду? В какие числа это нужно делать?

Ответ: С 20 по 25 февраля клиенты Амурэнергосбыта (филиал ПАО «ДЭК») смогут передать показания приборов учета для дальнейшего формирования квитанций. От жителей Благовещенска – абонентов Единой теплоснабжающей организации (АО «ДГК») – ДЭК будет принимать также данные счетчиков горячей воды и тепла.

На сегодняшний день Дальневосточная энергетическая компания предлагает восемь способов передачи показаний приборов учета.

Через сайт ПАО «ДЭК» на странице www.dvec.ru/pokazaniya (без регистрации).

Используя сервисы «Личный кабинет клиента Единого расчетно-информационного центра» и «Личный кабинет по тепловой энергии и горячему водоснабжению» на сайте www.dvec.ru.

С помощью мобильных приложений «Личный кабинет ДЭК ЕРИЦ (Амурская область)» и «Личный кабинет ДЭК Теплосбыт».

По СМС (электроэнергия) на номер 8-914-047-0000 . Формат сообщения: «номер лицевого счёта – пробел – номер счётчика – пробел – текущие показания счётчика». Важно: указывать номер лицевого счёта и прибора учёта необходимо в соответствии с данными квитанции.

. Формат сообщения: «номер лицевого счёта – пробел – номер счётчика – пробел – текущие показания счётчика». Важно: указывать номер лицевого счёта и прибора учёта необходимо в соответствии с данными квитанции. По телефону Единого контакт-центра: 8-800-234-77-77 через автоматизированный сервис приема показаний, размещенный в интерактивном голосовом меню (клавиша 1 в тональном наборе) круглосуточно, без выходных. Важно: номер лицевого счета и показания прибора учета необходимо называть по одной цифре, ЛИБО через оператора: с понедельника по пятницу с 09:00 до 19:00, в субботу с 09:00 до 17:00 (в период приема показаний).

через автоматизированный сервис приема показаний, размещенный в интерактивном голосовом меню (клавиша 1 в тональном наборе) круглосуточно, без выходных. Важно: номер лицевого счета и показания прибора учета необходимо называть по одной цифре, ЛИБО через оператора: с понедельника по пятницу с 09:00 до 19:00, в субботу с 09:00 до 17:00 (в период приема показаний). С помощью сервиса чат-бот ПАО «ДЭК» в приложении Viber (ссылка на сайте www.dvec.ru);

Через ящик для приема показаний, размещенный у входа в офис ПАО «ДЭК»;

По электронной почте, указанной в квитанции.

Для комфорта клиентов Дальневосточная энергетическая компания приняла решение о введении в праздничные выходные дополнительного рабочего дня для сотрудников Единого контакт-центра. 22 февраля операторы будут отвечать на вопросы потребителей и принимать показания приборов учета с 09:00 до 18:00. В Благовещенске в этот день для клиентов будут открыты и Единые расчетно-информационные центры по адресам: улица 50-летия Октября, 65/1, и улица Калинина, 142/4. График работы: с 08:00 до 18:00. 21 и 23 февраля – выходные дни. Подробнее обо всех автоматизированных способах передачи показаний можно узнать на сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru.

Вопрос: Раньше говорили, что будет одна квитанция для удобства, сейчас их две. Почему так? Будут ли изменения?

Ответ: Поставщики услуг разные, поэтому и квитанции выставляется две.

Вопрос: Куда обращаться, если сумма в квитанции кажется слишком большой?

Ответ: Для решения всех вопросов, связанных с начислениями в квитанциях за теплоснабжение, ПАО «ДЭК» рекомендует обращаться:

по телефону Единого контактного центра ПАО «ДЭК»: 8 (800) 234-77-77 ;

; по электронному адресу rkc-doc@amur.dvec.ru;

на сайт ПАО «ДЭК» (www.dvec.ru) – раздел «Интернет-приемная»;

в раздел «Обращения» Личного кабинета ПАО «ДЭК»;

в Единые расчетно-информационные центры ПАО «ДЭК»: г. Благовещенск, улица 50-летия Октября, 65/1, и улица Калинина, 142/4. Режим работы офисов: с 08:00 до 19:00 (понедельник – пятница), с 08:00 до 17:00 (суббота).

Вопрос: Откуда появилась задолженность, если все оплатили в прошлом месяце.

Ответ: В таких случаях необходимо разбираться индивидуально, обратитесь в ДЭК (контакты указаны в ответе на предыдущий вопрос).

Ранее специалисты ДЭК обращали внимание, что оплачивать новые квитанции нужно по новым реквизитам. При этом жителей амурской столицы возмутил тот факт, что теперь за тепло и горячую воду они могут заплатить только с комиссией.