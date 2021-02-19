В Карелии оштрафовали «поверку водосчётчиков»

Фото: pixabay.com

В Карелии индивидуальный предприниматель оплатил административный штраф за распространение рекламных извещений о поверке приборов учёта. К административной ответственности ИП привлекли антимонопольщики.

Индивидуальный предприниматель из Карелии оплатил административный штраф в размере 20 тысяч рублей. Наказание за распространение рекламных извещений о поверке приборов учёта карельцу назначило региональное управление ФАС.

Распространение рекламы с признаками нарушения Федерального закона «О рекламе» фиксируется во многих регионах Российской Федерации, в том числе и в Приамурье. В январе в почтовых ящиках жителей Благовещенска вновь стали появляться листовки с недостоверной информацией.

А в отношении жителя областного центра даже возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Мужчина, не являясь представителем ресурсоснабжающей организации, предлагал пожилым людям за отдельную плату провести поверку работы приборов учёта.

В Амурском управлении ФАС напоминают: поверку бытовых счётчиков имеет право проводить только аккредитованная организация.