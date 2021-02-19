Жительницу Екатеринославки поймали на махинациях с полисом ОСАГО

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В Октябрьском районе возбудили уголовное дело в отношении 38-летней жительницы села Екатеринославка. Женщина подозревается в совершении мошенничества в сфере страхования. В мае 2020 года, работая страховым агентом, она схитрила при оформлении полиса ОСАГО и обманула клиенту на 5000 рублей.

Как сообщается на сайте амурской полиции, в мае 2020 года гражданка обратилась к страховому агенту для оформления электронного полиса ОСАГО. За полис без ограничений, согласно которому управлять транспортным средство может любое лицо, имеющее водительское удостоверение, потерпевшая заплатила около 7600 рублей. В октябре прошлого года автолюбительница стала виновницей ДТП. Страховая компания возместила ущерб потерпевшему в ДТП в сумме около 104 тысяч рублей. Однако затем организация подала в суд на амурчанку для возмещения страховой выплаты. Выяснилось, что женщина, купившая услугу, не вписана в страховой полис в качестве водителя, допущенного к управлению автомобилем.

Как оказалось, менеджер оформила страховку, вписав в полис в качестве водителя себя, а потерпевшей вручила поддельную распечатанную копию полиса ОСАГО. Реальная стоимость документа составила около 2600 рублей. Разницу в 5000 рублей страховой агент присвоила себе.

В отношении злоумышленницы следователем СО МО МВД России «Октябрьский» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Свою вину гражданка признала. Ущерб возместила в полном объеме.