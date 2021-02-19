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19февраля
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сегодня, 12:36 4

Лидер группы «Любэ» спел песню о космодроме Восточный на стихи Дмитрия Рогозина

Лидер группы «Любэ» спел песню о космодроме Восточный на стихи Дмитрия Рогозина
Фото: скриншот видеоклипа

Николай Расторгуев представил новую патриотическую песню, в которой, в том числе речь идёт и об амурском космодроме Восточный. Слова о космодроме взяты из стихов главы госкорпорации Роскосмос.

— Эту песню мы написали с Андреем Ктиктарёвым (я - стихи, он - прекрасную музыку, а исполнил ее Николай Расторгуев). Песня очень светлая, с любовью к нашей Родине, о которой я рассказываю, начиная с Дальнего Востока и берегов Тихого океана. Послушайте ещё раз. На видео мы показали наши основные предприятия ракетно-космической промышленности - с Дальнего Востока до Калининграда. Коллективы наших предприятий создают технику для прорыва в космос.

Великий Пётр когда-то рубил окно в Европу. Мы тоже рубим окно к Европе - одной из спутниц и дочерей планеты Юпитер. Надеюсь, песня вам понравится, написал у себя в Facebook Дмитрий Рогозин.

Глава Роскосмоса уже давно пишет стихи. На сайте ведомства даже сделали отдельный раздел с его творчеством.

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#интернет #космодром #космос

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    1 час назад

    Орден дадут?

  • foxik62

    foxik62
    55 минут назад

    Два. Оба на ягодицы.

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    55 минут назад

    Люблю слушать песни в исполнении патриотов, особенно тех, которые проживают за границей. Родину как тещу надо любить на расстоянии.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    46 минут назад

    Песня о разворованных миллиардах и освещенных падающих ракетах)))

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