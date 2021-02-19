Лидер группы «Любэ» спел песню о космодроме Восточный на стихи Дмитрия Рогозина

Фото: скриншот видеоклипа

Николай Расторгуев представил новую патриотическую песню, в которой, в том числе речь идёт и об амурском космодроме Восточный. Слова о космодроме взяты из стихов главы госкорпорации Роскосмос.

— Эту песню мы написали с Андреем Ктиктарёвым (я - стихи, он - прекрасную музыку, а исполнил ее Николай Расторгуев). Песня очень светлая, с любовью к нашей Родине, о которой я рассказываю, начиная с Дальнего Востока и берегов Тихого океана. Послушайте ещё раз. На видео мы показали наши основные предприятия ракетно-космической промышленности - с Дальнего Востока до Калининграда. Коллективы наших предприятий создают технику для прорыва в космос.

Великий Пётр когда-то рубил окно в Европу. Мы тоже рубим окно к Европе - одной из спутниц и дочерей планеты Юпитер. Надеюсь, песня вам понравится, написал у себя в Facebook Дмитрий Рогозин.

Глава Роскосмоса уже давно пишет стихи. На сайте ведомства даже сделали отдельный раздел с его творчеством.