Очередное повышение цен: бытовая техника и электроника подорожает на 20%

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Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила Минпромторг России о повышении цен на экспортные товары из-за увеличения затрат на логистику, а именно – из-за резкого подорожания контейнерных перевозок морским и железнодорожным транспортом.

В письме ассоциации компаний розничной торговли говорится о том, что в сравнении с октябрем 2020 года стоимость логистики возросла на 600%. Об этом рассказали «Известия». В своём обращении поставщики импортной продукции просят министерство учесть этот факт при анализе динамики цен. Наибольший рост стоимости ожидается в группе товаров «бытовая техника и электроника». По оценке экспертов цена на эти товары ближайшее время может стать больше на 20%.

— Торговля гибко реагирует на такие ситуации и постоянно ищет оптимальных поставщиков, чтобы адекватно отвечать на запросы покупателей. Информационное письмо исполнительного директора АКОРТ получено, — подтвердили в Минпромторге существование этого письма.

При этом, в пресс-службе ведомства заявили, что взаимодействуют c организациями торговли и с их общественными профессиональными объединениями на постоянной основе. Фактор повышения цен из-за увеличения стоимости перевозок из КНР и стран Юго-Восточной Азии будет учитываться при анализе динамики цен.

Андрей Карпов, глава Ассоциации экспертов рынка ритейла, отметил, что проблемы с логистикой временные и связаны, в первую очередь, с коронавирусными ограничениями в странах Европы и Азии. Зачастую, контейнеры многие месяцы простаивают на таможне европейских государств, и как итог – в мире наблюдается их нехватка. Нынешняя проблема в течение полугода исчезнет, уверен эксперт.

Антон Гуськов, представителя Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники отметил, что повышение цены ожидается не только на импортные товары, но и на товары российского производства. Это связано с тем, что часть комплектующих для наших компаний привозится из-за рубежа. Для того, что избежать повышения цен на российские товары государству необходимо оказать поддержку производителям, а именно – снизить часть нагрузки в виде неналоговых сборов.

Анна Бодрова, специалист информационно-аналитического центра «Альпари», заявила, что через пару месяцев запасы техники на складах магазинов закончатся и тогда можно ожидать повышения цены в 10-20%. Помимо бытовой техники и электроники ожидается увеличение стоимости одежды, обуви и игрушек. Цена этих групп товаров может вырасти на 5-7%.