Названы лауреаты литературного конкурса фестиваля «Детство на амуре. Правнуки Победы»

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В Общественно-культурном центре Благовещенска состоялась церемония награждения победителей конкурса «О Родине, о мужестве, о славе». Благодаря поддержке Фонда президентских грантов, лучшим юным литераторам вручили единовременные стипендии. Кроме денежных премий шестеро отличившиеся участники конкурса получили сертификаты на творческую смену от регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Вега».

— Желаю удачи всем – и кто победил, и кто не занял призовое место. Последние пусть не отчаиваются. Сам я, будучи студентом, участвовал в различных конкурсах, не побеждал и думал, что, наверное, меня специально «затёрли», отодвинули. Но это все, конечно, глупости. Потому что так или иначе талантливый человек не определяется одним стихотворением или подборкой стихотворений, или рассказом. Талантливый человек выявляется на дистанции. И если вы будете трудиться и дальше, то сможете укрепить свои достижения, показав, что способны писать на самые разные темы либо вы найдете себя в какой-то другой области. Сейчас это пока неясно, вы пробуете, растёте, но в будущем, я уверен, будете воспринимать конкурс фестиваля «Детство на Амуре» как некое испытание, которым сможете гордиться, - обратился к юным литераторам Булат Ханов, председатель конкурса, писатель, литературовед, литературный критик.

Впервые в этом году помимо номинации «Поэтическое творчество» оргкомитет конкурса учредил новую номинацию «Рассказ».

— Оценивать невероятно сложно работы тех, кто ещё только учится писать, сочинять. Здорово, что ребятам захотелось изучить историю своего села и в своей творческой работе рассказать о тех, кто ушёл на войну и не вернулся с фронта. Очень трепетно было читать работы, где ребята рассказывали о судьбе своих предков, дедах и прадедах. Виделось, как много было сделано для того, чтобы изучить их биографию и представить в художественной форме. Я благодарна за то, что имела возможность читать эти работы и их оценивать! - поздравила ребят Заслуженный учитель России Ирина Королькова.

На конкурс поступило больше 120 заявок. Активно проявили себя юные литераторы из Благовещенска и районов области, Улан-Удэ, Приморья, Еврейской автономии и Хабаровского края, сообщает администрация Благовещенска.