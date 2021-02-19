Житель Мазановского района незаконно вырубал деревья в лесу

Фото: pixabay.com

Амурские полицейские пресекли факт незаконной заготовки древесины в Мазановском районе. В отношении амурчанина, организовавшего незаконную рубку, возбуждено уголовное дело.

В выделах Мазановского участкового лесничества полицейские обнаружили человека, который занимался незаконной рубкой лесных насаждений. На месте обнаружены спиленные деревья, два трактора, передвижная бытовка и бензопила. Разрешительных документов на вырубку леса у мужчины не оказалось.

Установлено, что житель села Раздольное нанял рабочих и занялся вырубкой леса, не имея при этом разрешения на такую деятельность. С декабря прошлого года по январь 2021 года бригада вырубила 70 лиственниц и три белых берёзы. Материальный ущерб оценён в сумму около 700 тысяч рублей.

В отношении амурчанина возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Кроме этого, лесорубу, скорее всего, придётся выплатить штраф. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает амурское управление МВД.