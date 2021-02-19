В России в два раза больше людей смогут получить льготы по оплате ЖКУ
Общественники предложили использовать как основание для выплат компенсаций за ЖКУ низкий семейный доход за последние два месяца вместо полугода, как сейчас. А также дать право на льготы должникам. Новые идеи сформулированы в письме Общественной палаты РФ и НП «ЖКХ Контроль» премьер-министру Михаилу Мишустину.
Как пишут «Известия», сегодня используются не все выделяемые государством средства на помощь гражданам по оплате «коммуналки» – в казну ежегодно возвращается значительная сумма, сказала «Известиям» автор инициативы, глава комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. В числе основных причин их невостребованности – сложные условия начисления, подчеркнула она. Например, граждане, у которых есть долги за ЖКУ, не имеют права на получение помощи (согласно ст. № 160 Жилищного кодекса РФ).
Общественники просят разрешить начислять субсидии гражданам с долгами. Также в письме главе кабмина предложено изменить подход к оценке семейного дохода, по которому определяется право на помощь. Сейчас учитывают показатель за последние полгода, общественники считают нужным сократить срок до двух месяцев – это позволит помочь людям с нестабильными заработками или потерявшим работу, сказано в документе.
Также общественники предложили начислять субсидии на основании заявлений, подаваемых через электронные сервисы, позволяющие идентифицировать личность. При этом оговаривается, что органы соцзащиты должны иметь возможность самостоятельно определять нуждающихся в помощи. Заявительный прядок на субсидию за ЖКУ мучителен для пенсионеров, указала эксперт. В то же время налогообложение позволяет четко видеть доходы граждан и определять, кто находится ниже прожиточного минимума.
В Благовещенске жителей волнует и другой острый вопрос, касающийся «коммуналки» – комиссии при оплате новых квитанций за тепло.
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