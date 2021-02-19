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19февраля
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сегодня, 12:00 1

В России в два раза больше людей смогут получить льготы по оплате ЖКУ

В России в два раза больше людей смогут получить льготы по оплате ЖКУ
Фото: pixabay.com

Общественники предложили использовать как основание для выплат компенсаций за ЖКУ низкий семейный доход за последние два месяца вместо полугода, как сейчас. А также дать право на льготы должникам. Новые идеи сформулированы в письме Общественной палаты РФ и НП «ЖКХ Контроль» премьер-министру Михаилу Мишустину.

Как пишут «Известия», сегодня используются не все выделяемые государством средства на помощь гражданам по оплате «коммуналки» – в казну ежегодно возвращается значительная сумма, сказала «Известиям» автор инициативы, глава комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. В числе основных причин их невостребованности – сложные условия начисления, подчеркнула она. Например, граждане, у которых есть долги за ЖКУ, не имеют права на получение помощи (согласно ст. № 160 Жилищного кодекса РФ).

Общественники просят разрешить начислять субсидии гражданам с долгами. Также в письме главе кабмина предложено изменить подход к оценке семейного дохода, по которому определяется право на помощь. Сейчас учитывают показатель за последние полгода, общественники считают нужным сократить срок до двух месяцев – это позволит помочь людям с нестабильными заработками или потерявшим работу, сказано в документе.

Также общественники предложили начислять субсидии на основании заявлений, подаваемых через электронные сервисы, позволяющие идентифицировать личность. При этом оговаривается, что органы соцзащиты должны иметь возможность самостоятельно определять нуждающихся в помощи. Заявительный прядок на субсидию за ЖКУ мучителен для пенсионеров, указала эксперт. В то же время налогообложение позволяет четко видеть доходы граждан и определять, кто находится ниже прожиточного минимума.

В Благовещенске жителей волнует и другой острый вопрос, касающийся «коммуналки» – комиссии при оплате новых квитанций за тепло.

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#ЖКХ #помощь #российская власть

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