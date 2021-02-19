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19февраля
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сегодня, 11:12 0

Московского пенсионера задержали за групповое изнасилование, произошедшее в 1974 году

Московского пенсионера задержали за групповое изнасилование, произошедшее в 1974 году
Фото: news.rambler.ua

В Москве полицейские задержали 65-летнего мужчину по обвинению в групповом изнасиловании, совершённом почти пятьдесят лет назад, сообщает РЕН ТВ.

Как стало известно, 17 февраля в Москве был задержан 65-летний Сергей С. Мужчину обвинили в участии в групповом изнасиловании, которое произошло в октябре 1974 года. Пенсионер дал признательные показания, после чего его отпустили.

В тот день компания из четырёх молодых людей надругалась над 16-летней девушкой. Троих насильников быстро нашли, они все понесли наказание. А четвёртого участника преступления, которому на тот момент было 18 лет, установили только сейчас.

Сергею С. сейчас уже 64 года, он на пенсии. В полиции у мужчины сняли отпечатки пальцев и сфотографировали. Из-за срока давности пенсионер, скорее всего, избежит наказания.

Однако потерпевшая может подать на него в суд с требованием компенсации морального вреда. Если, конечно, женщина ещё жива, сейчас ей должно быть 63 года.

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#происшествия

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