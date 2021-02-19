Московского пенсионера задержали за групповое изнасилование, произошедшее в 1974 году

Как стало известно, 17 февраля в Москве был задержан 65-летний Сергей С. Мужчину обвинили в участии в групповом изнасиловании, которое произошло в октябре 1974 года. Пенсионер дал признательные показания, после чего его отпустили.

В тот день компания из четырёх молодых людей надругалась над 16-летней девушкой. Троих насильников быстро нашли, они все понесли наказание. А четвёртого участника преступления, которому на тот момент было 18 лет, установили только сейчас.

Сергею С. сейчас уже 64 года, он на пенсии. В полиции у мужчины сняли отпечатки пальцев и сфотографировали. Из-за срока давности пенсионер, скорее всего, избежит наказания.

Однако потерпевшая может подать на него в суд с требованием компенсации морального вреда. Если, конечно, женщина ещё жива, сейчас ей должно быть 63 года.