Из китайского Сюнькэ в Приамурье прислали одноразовые маски и медицинские костюмы

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В Михайловский район Амурской области доставили гуманитарную помощь из города Сюнькэ. В коробках находятся средства индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции, пояснили в администрации района.

На всех коробках с гуманитарным грузом есть надпись: «Объединение и взаимопомощь – ключ к победе над трудностями. Желаем нашим соседям благополучия и здоровья».

— В коробках одноразовые маски, защитные медицинские костюмы, очки и щитки. Решение о распределении поступивших средств защиты от COVID-19 будет принято на районном оперативном штабе по организации мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Михайловского района, – сообщили в районной администрации.

Напомним, Амурская область вошла в топ-10 регионов по вакцинации от COVID-19. На фоне этого наблюдается спад заболеваемости коронавирусом.