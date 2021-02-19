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19февраля
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сегодня, 11:30 1

На космодром Восточный собираются запускать туристические перелёты

На космодром Восточный собираются запускать туристические перелёты
Фото: www.roscosmos.ru

Космодром «Восточный» войдёт в новый туристический кластер Приамурья, ядром которого станет благовещенская «Золотая миля». В связи с этим в Совете Федерации Ростуризму рекомендовали внести амурский космодром в разрабатываемый национальный проект по туризму. Это позволит в дальнейшем привлечь на космодром больше туристов.

Для удобства россиян на космодром Восточный планируют организовать субсидированные авиаперелеты.

Как сообщается в инстаграм-аккаунте амурского заксобрания, пока речь идёт о компенсации стоимости таких перелётов для туристов из аэропортов Москвы, Владивостока и Новосибирска. Также уже сообщалось, что для доставки туристов из городов Дальнего Востока хотят запустить и специальные туристические поезда.

Ещё одно предложение властей касается изменения срока получения разрешения для посещения космодрома. Сейчас для этого нужен 21 день. Амурские власти считают, что этот срок можно хотя бы немного сократить. Такую просьбу озвучили также в рамках работы в Совете Федерации.

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#Дальний Восток #космодром #космос #отдых #транспорт #туризм

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    жаль эти деньги не пойдут в областной бюджет

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