Бывшего руководителя похоронного агентства обвиняют в получении взяток на 300 миллионов

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В Приморском крае в отношении бывшего руководителя муниципального унитарного предприятия, предоставляющего ритуальные услуги, возбудили уголовное дело. Мужчина за крупную взятку дал право на захоронение и кремацию умерших во Владивостоке только двум ритуальным компаниям, сообщают в прокуратуре Приморского края.

В ходе следствия было установлено, что в период с марта 2005 года по сентябрь 2017 года обвиняемый мужчина получил взятки от двух ритуальных компаний на общую сумму в 326 миллионов рублей. За эти деньги он дал возможность этим организациям заниматься захоронением и кремацией умерших на городских кладбищах Владивостока. Другие компании к такой деятельности не допускались.

В отношении бывшего руководителя муниципальной похоронной службы возбуждено уголовное дело по трём статьям: «Получение взяток в особо крупном размере», «Коммерческий подкуп» и «Растрата в особо крупном размере».

Для того чтобы погасить ущерб, причинённый его действиями, прокуратура края предъявила исковое заявление о взыскании с обвиняемого штрафа на сумму более миллиона рублей.