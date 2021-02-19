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19февраля
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сегодня, 11:27 4

Бывшего руководителя похоронного агентства обвиняют в получении взяток на 300 миллионов

Бывшего руководителя похоронного агентства обвиняют в получении взяток на 300 миллионов
Фото: pixabay.com

В Приморском крае в отношении бывшего руководителя муниципального унитарного предприятия, предоставляющего ритуальные услуги, возбудили уголовное дело. Мужчина за крупную взятку дал право на захоронение и кремацию умерших во Владивостоке только двум ритуальным компаниям, сообщают в прокуратуре Приморского края.

В ходе следствия было установлено, что в период с марта 2005 года по сентябрь 2017 года обвиняемый мужчина получил взятки от двух ритуальных компаний на общую сумму в 326 миллионов рублей. За эти деньги он дал возможность этим организациям заниматься захоронением и кремацией умерших на городских кладбищах Владивостока. Другие компании к такой деятельности не допускались.

В отношении бывшего руководителя муниципальной похоронной службы возбуждено уголовное дело по трём статьям: «Получение взяток в особо крупном размере», «Коммерческий подкуп» и «Растрата в особо крупном размере».

Для того чтобы погасить ущерб, причинённый его действиями, прокуратура края предъявила исковое заявление о взыскании с обвиняемого штрафа на сумму более миллиона рублей.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    вот интересно землю под могилы в Благовещенске дают бесплатно-а в Тамбовке продают-это законно?

  • sms-ка

    sms-ка
    2 часа назад

    А кто Вам сказал, что в Благовещенске земля бесплатная? Хоронили - платили.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    2 часа назад

    Тоже посадят...

  • Люсьена1811

    Люсьена1811
    1 час назад

    Все платно и земля и все все

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