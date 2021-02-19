В Чите пьяный сосед из-за шумного ремонта застрелил девятилетнюю девочку
В Чите произошла страшная трагедия. 33-летний мужчина под воздействием алкоголя возмущался из-за шумного ремонта у соседей. Он выстрелил из ружья в дверь и убил находящуюся за ней девятилетнюю девочку, сообщает «Комсомольская правда»-Иркутск.
Вечером 17 февраля 9-летняя школьница записывала видео для Тик-Ток. В ролике она жалуется, что к ним в квартиру ломится пьяный сосед, а она находится одна дома с двумя братьями. Это оказалось последнее видео, которое девочка успела снять.
В разговоре с «КП»-Иркутск тетя девочки, Татьяна Ермолина рассказала, что произошло.
Её племянница записала видео, пока отец был в магазине, а мать на работе. Возвращаясь домой, мужчина встретил в подъезде пьяного соседа. Дома дочка рассказала ему, как тот ломился к ним в дверь. Вскоре сосед снова начал стучать, мужчина открыл дверь и посоветовал ему проспаться.
Девочка в это время ждала свою подругу, чтобы вместе идти гулять. Когда в дверь тихонько постучали, она решила, что это подружка, и кинулась к двери.
В это время раздался выстрел. Отец выскочил в коридор и успел подхватить дочку, всю в крови. Сосед выстрелил через дверь и попал девочке в голову. Она умерла по дороге в больницу.
Семья погибшей школьницы предполагает, что соседа разозлил шум из-за ремонта, который шёл в их квартире. По словам тёти девочки, работы велись только по будням, в дневное время.
Татьяна рассказала, что сосед не работал и пьяные разборки устраивал регулярно. По слухам, 33-летний мужчина, жил с родителями и избивал пожилого отца.
Как сообщают в СУ СКР по Забайкалью, подозреваемый был задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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