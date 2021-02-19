Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:20 0

В Чите пьяный сосед из-за шумного ремонта застрелил девятилетнюю девочку

В Чите пьяный сосед из-за шумного ремонта застрелил девятилетнюю девочку
Фото: ku66.ru

В Чите произошла страшная трагедия. 33-летний мужчина под воздействием алкоголя возмущался из-за шумного ремонта у соседей. Он выстрелил из ружья в дверь и убил находящуюся за ней девятилетнюю девочку, сообщает «Комсомольская правда»-Иркутск.

Вечером 17 февраля 9-летняя школьница записывала видео для Тик-Ток. В ролике она жалуется, что к ним в квартиру ломится пьяный сосед, а она находится одна дома с двумя братьями. Это оказалось последнее видео, которое девочка успела снять.

В разговоре с «КП»-Иркутск тетя девочки, Татьяна Ермолина рассказала, что произошло.

Её племянница записала видео, пока отец был в магазине, а мать на работе. Возвращаясь домой, мужчина встретил в подъезде пьяного соседа. Дома дочка рассказала ему, как тот ломился к ним в дверь. Вскоре сосед снова начал стучать, мужчина открыл дверь и посоветовал ему проспаться.

Девочка в это время ждала свою подругу, чтобы вместе идти гулять. Когда в дверь тихонько постучали, она решила, что это подружка, и кинулась к двери.

В это время раздался выстрел. Отец выскочил в коридор и успел подхватить дочку, всю в крови. Сосед выстрелил через дверь и попал девочке в голову. Она умерла по дороге в больницу.

Семья погибшей школьницы предполагает, что соседа разозлил шум из-за ремонта, который шёл в их квартире. По словам тёти девочки, работы велись только по будням, в дневное время.

Татьяна рассказала, что сосед не работал и пьяные разборки устраивал регулярно. По слухам, 33-летний мужчина, жил с родителями и избивал пожилого отца.

Как сообщают в СУ СКР по Забайкалью, подозреваемый был задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Просмотров всего: 1321

#дети #криминал #происшествия

распечатать


Происшествия

СК: мальчик из Свободного найден, но расследование продолжается
Происшествия 1

Полицейского из Сковородинского района подозревают во взятке (видео)
Происшествия

Движение поездов в Сковородинском районе полностью восстановлено
Происшествия

Пропавшего в Свободном шестилетнего мальчика нашли
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь