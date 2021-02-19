У новых остановок на улице Воронкова благовещенцы смогут заряжать мобильные телефоны

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Подрядная организация в ближайшие дни завершит работы по установке новых остановочных павильонов на улице Воронкова. Все три павильона смонтированы и уже стоят на своих остановках – «Тепличная», «Василенко» и «Студенческая». Подрядчику предстоит лишь завершить работы по их электроснабжению. Кроме того, как пояснили в МУ «ГУКС», с наступлением тепла возле остановок уложат тротуарную плитку.

Павильоны по улице Воронкова выполнены так же, как и новые остановки по улицам Калинина и Ленина. Они оборудованы информационными табло, антивандальными светильниками и USB-гнездами для зарядки гаджетов, сообщает городская администрация.

По словам Олега Имамеева, первоначально остановки планировалось установить после завершения комплексного ремонта улицы Воронкова, который проводился в 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Однако из-за недобросовестного подрядчика сделать это в прошлом году не удалось.

В этом году пассажиров Благовещенска порадуют и новыми автобусами. Планируется закупить минимум восемь транспортных средств.