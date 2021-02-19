Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:56 0

У новых остановок на улице Воронкова благовещенцы смогут заряжать мобильные телефоны

У новых остановок на улице Воронкова благовещенцы смогут заряжать мобильные телефоны
Фото: admblag.ru

Подрядная организация в ближайшие дни завершит работы по установке новых остановочных павильонов на улице Воронкова. Все три павильона смонтированы и уже стоят на своих остановках – «Тепличная», «Василенко» и «Студенческая». Подрядчику предстоит лишь завершить работы по их электроснабжению. Кроме того, как пояснили в МУ «ГУКС», с наступлением тепла возле остановок уложат тротуарную плитку.

Павильоны по улице Воронкова выполнены так же, как и новые остановки по улицам Калинина и Ленина. Они оборудованы информационными табло, антивандальными светильниками и USB-гнездами для зарядки гаджетов, сообщает городская администрация.

По словам Олега Имамеева, первоначально остановки планировалось установить после завершения комплексного ремонта улицы Воронкова, который проводился в 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Однако из-за недобросовестного подрядчика сделать это в прошлом году не удалось.

В этом году пассажиров Благовещенска порадуют и новыми автобусами. Планируется закупить минимум восемь транспортных средств.

Просмотров всего: 250

#дороги #мэрия

распечатать


Общество 8

Огромный флаг на набережной Амура вернулся на своё место
Общество

В Хабаровске после циклона дефицитом стали лопаты
Общество 4

В Благовещенске огромный флаг на набережной Амура сняли из-за сильного ветра
Общество 1

В Благовещенске перекроют участок улицы Ленина
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь