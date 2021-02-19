СК: мальчик из Свободного найден, но расследование продолжается

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— Известно, что в какой-то момент он самостоятельно позвонил в дверь квартиры, где проживает, – точное время предстоит установить. Медицинский осмотр не выявил каких-либо угроз здоровью. Следствие поминутно восстанавливает картину произошедшего. Предстоит выяснить все причины исчезновения ребенка, а также обстоятельства и место его нахождения на период организованных поисков, – сообщили Амур.инфо в пресс-службе Следственного комитета.