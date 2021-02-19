Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19февраля
Предыдущая новость
сегодня, 10:10 0

СК: мальчик из Свободного найден, но расследование продолжается

СК: мальчик из Свободного найден, но расследование продолжается
Фото: sledcom.ru

В следственном управлении СК по Амурской области прокомментировали обстоятельства пропажи и последующего внезапного возвращения шестилетнего Ярослава Толстых из Свободного.

— Известно, что в какой-то момент он самостоятельно позвонил в дверь квартиры, где проживает, – точное время предстоит установить. Медицинский осмотр не выявил каких-либо угроз здоровью. Следствие поминутно восстанавливает картину произошедшего. Предстоит выяснить все причины исчезновения ребенка, а также обстоятельства и место его нахождения на период организованных поисков, – сообщили Амур.инфо в пресс-службе Следственного комитета.

Просмотров всего: 143

#дети #криминал #производство

распечатать


Происшествия 1

Полицейского из Сковородинского района подозревают во взятке (видео)
Происшествия

Пропавшего в Свободном шестилетнего мальчика нашли
Происшествия 7

Амурчане пожаловались на отсутствие вакцины против бешенства
Общество 3

«Цифровой преподаватель»: в Приамурье преподаватели колледжей повышают компьютерную грамотность
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь