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19февраля
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сегодня, 11:10 0

Житель Приморья продал части амурского тигра за один миллион двести тысяч рублей

Житель Приморья продал части амурского тигра за один миллион двести тысяч рублей
Фото: pixabay.com

Сотрудники правоохранительных органов вместе с офицерами СОБР Росгвардии задержали жителя Приморья и его подельников в тот момент, когда они хотели выбросить из окна машины деньги, вырученные за продажу 15 килограммов частей туши амурского тигра.

Как сообщает УМВД России по Приморскому краю, в отношении 38-летнего мужчины возбудили уголовное дело за продажу частей особо ценного дикого животного. В отношении остальных участников – жителей Приморского края – избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Это уже второе уголовное дело, возбужденное в отношении группы преступников. В октябре прошлого года эти же люди продали шесть костей, принадлежащих особи амурского тигра.

В конце прошлого года и Амурский областной суд рассматривал дело об убийстве тигра. Следы убийства краснокнижного Павлика нашли недалеко от Свободного.

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#Дальний Восток #животные #криминал #происшествия

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