Полицейского из Сковородинского района подозревают во взятке (видео)

Фото: СУ СК России по Амурской области

В Приамурье сотруднику полиции Сковородинского отдела МВД России предъявлено обвинение в получении взятки. По мнению органов, мужчина получил деньги за помощь в получении прав на вождение, сообщает следственный комитет Амурской области.

Как рассказали в СК, 13 ноября прошлого года оперуполномоченный получил взятку в 50 тысяч рублей от иностранного гражданина за помощь в получении прав на вождение. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Амурской области обвиняемого задержали.

В настоящее время суд заключил обвиняемого под домашний арест и отстранил от исполнения должностных обязанностей пока устанавливаются все детали преступления.