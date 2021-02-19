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19февраля
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сегодня, 10:00 1

Полицейского из Сковородинского района подозревают во взятке (видео)

Полицейского из Сковородинского района подозревают во взятке (видео)
Фото: СУ СК России по Амурской области

В Приамурье сотруднику полиции Сковородинского отдела МВД России предъявлено обвинение в получении взятки. По мнению органов, мужчина получил деньги за помощь в получении прав на вождение, сообщает следственный комитет Амурской области.

Как рассказали в СК, 13 ноября прошлого года оперуполномоченный получил взятку в 50 тысяч рублей от иностранного гражданина за помощь в получении прав на вождение. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Амурской области обвиняемого задержали.

В настоящее время суд заключил обвиняемого под домашний арест и отстранил от исполнения должностных обязанностей пока устанавливаются все детали преступления.

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#закон #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    11 минут назад

    гнилая единороссовская система

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