Приамурье попало в число регионов, где благодаря инвестпроектам появятся новые рабочие места

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В правительстве Российской Федерации одобрили инфраструктурную поддержку 158 инвестпроектов. Благодаря этому в 26 регионах страны появится 34 тысячи рабочих мест, сообщают в пресс-службе Минэкономразвития России.

В планах правительства поддержать строительство амурского инвестпроекта канатно-подвесной дороги через реку Амур между Благовещенском и Хэйхэ (КНР).

Заместитель министра экономического развития России Сергей Галкин объяснил, какой механизм поможет регионам реализовать свои проекты.

— В конце прошлого года правительство России утвердило механизм реструктуризации бюджетных кредитов, которые позволят регионам высвободить дополнительные средства на реализацию инвестиционных проектов. Механизм подразумевает реструктуризацию средств, которые могут быть направлены на финансирование инфраструктуры инвестиционных проектов, а налоговые платежи, которые будут формироваться от этих инвестиционных проектов, могут быть зачтены для погашения долга субъекта России. В министерстве экономического развития совместно с регионами подготовили перечень инвестиционных проектов, которые сегодня были рассмотрены на правительственной комиссии по региональному развитию. Всего в перечень на данный момент вошло 158 инвестиционных проектов на общую сумму 610 миллиардов рублей. Это проекты в сфере промышленности, сельского хозяйства, туризма, а также иных секторов экономики. Заявленное количество рабочих мест, которые будут созданы благодаря реализации этих проектов, – 34 тысячи. За счёт данного механизма регионы получат возможность профинансировать транспортную, инженерную инфраструктуру. А впоследствии налоговые платежи от новых инвестиционных проектов позволит списать задолженность региона, – сообщил замминистра Галкин.

Эта программа будет действовать до 2024 года.