Итоги недели: происшествие в первой гимназии, новый техосмотр авто, квитанции и приключения флага

Самые знаковые события уходящей рабочей недели на Амур.инфо.

1. 17 февраля в первой гимназии Благовещенска трое детей упали в обморок. Речь идёт о корпусе начальных классов, расположенном на пересечении улиц Чайковского и Фрунзе.

— Двое детей упали в обморок в 13:00, третий – в 15:00. Предварительно предполагается отравление. Все трое ­– в удовлетворительном состоянии, они были доставлены в детскую областную больницу, – сообщил нам источник в системе здравоохранения.

— По факту происшествия управлением Роспотребнадзора по Амурской области совместно с центром гигиены и эпидемиологии в Амурской области был незамедлительно организован выезд на место. Был проведён осмотр помещений, взяты пробы воздуха. По результатам исследований воздуха в актовом зале отклонений от гигиенических нормативов не выявлено. Вместе с тем на 18 февраля управлением запланирован повторный отбор проб воздуха, – сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодня стало известно, что 20 февраля занятия в школе возобновятся. А Роспотребнадзор в итоге не нашёл «отклонений от гигиенических нормативов».

2. С 1 марта в России изменятся правила техосмотра автомобилей. А все диагностические карты, которые были получены без технического осмотра, аннулируют. Чтобы следить за исполнением новых правил, МВД вводит единую автоматизированную систему технического осмотра автомобилей. В системе будет вся информация о дате и месте проведения техосмотра. На диагностических картах обязательной станет электронная подпись технического эксперта. Все сведения будут храниться в электронном виде, а доступ к ним будет у сотрудников Госавтоинспекции на федеральном и региональном уровнях.

3. В Амурской области с 16 февраля начали досрочно выплачивать пенсию. Получат деньги раньше только те, кто должен был получить их через почту 19 и 20 февраля. А также те, кто получает выплату через кредитные организации, где доставка производится с 21 по 23 число. Даты доставки пенсий есть на нашем сайте в статье.

Вместе с этим в России посчитали прожиточный минимум пенсионера. По этому показателю Амурская область оказалась на 17 месте в стране и на 9 месте среди регионов Дальнего Востока. Стоит отметить, что в среднем по России прожиточный минимум пенсионера в 2021 году составляет 10 022 рубля, а в Приамурье – 11 272 рубля. Прожиточный минимум трудоспособного населения России – 12 702 рубля, для детей – 11 303 рубля.

4. В областном центре в прошлую пятницу рабочие порвали нижнюю часть флага на набережной. Из-за сильного ветра флаг приспустили. Однако рабочие перестарались и немного проткнули полотно. Благо есть квалифицированные швеи и флаг подшили. Но погода ещё раз внесла свои коррективы.

«Из-за сильного ветра в среду, 17 февраля, во избежание порыва тросовой системы флагштока, а также для текущего ремонта полотнища было принято решение снять флаг. По техническим причинам, связанным с сильными порывами ветра, спустить флаг и закрепить его на безопасной высоте удалось только вечером», – написал в своём телеграм-канале мэр Благовещенска Олег Имамеев. Оперативно флаг починили и вернули на место.

5. В новых квитанциях за тепло и горячую воду от ПАО «ДЭК» сказано, что оплатить услуги теперь можно только с комиссией. Благовещенцев возмутил этот факт. Как оказалось, заплатить без комиссии все-таки можно.

Но как это сделать? Как сообщают в ПАО «ДЭК», оплатить услуги без комиссии все-таки можно. Сделать это могут владельцы дебетовых карт Тинькофф, Газпромбанк и Почта Банк, оплатить услуги без комиссии можно на сайте банка или через его мобильное приложение. Во всех остальных способах оплаты предусмотрена комиссия от 1 до 2 %.