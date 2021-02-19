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19февраля
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сегодня, 09:30 6

Амурский егерь оказался браконьером

Амурский егерь оказался браконьером
Фото: pixabay.com

Три жителя Амурской области незаконно застрелили косулю в лесу в Серышевского района. Один из задержанных оказался егерем Белогорского военного охотхозяйства, сообщают в пресс-службе управлении по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области.

— 15 февраля в охотугодьях возле села Сретенка Серышевского района госинспекторы Амурского управления по охране животного мира задержали автомобиль Toyota Hilux. В нем находились двое мужчин, а на заднем сидении сотрудники управления обнаружили карабин «Вепрь». От машины в сторону леса тянулся кровавый след, который привел к туше косули. Ее пытался утащить третий участник группы, но он успел скрыться с места преступления, – сообщили в пресс-службе управления.

На всех троих браконьеров составили административные протоколы за незаконно добытую дичь. На место происшествия вызвали следственную группу, которая изъяла транспорт, тепловизор, оружие и убитого самца косули.

Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 258 УК РФ – незаконная охота. Ущерб, который понесла природа Амурской области оценён в 120 тысяч рублей.

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#животные #экология

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    38 минут назад

    А егеря бывают НЕ браконьерами? Не, не слышал.

  • Ольга1972

    Ольга1972
    34 минуты назад

    Есть такая пословица: что охраняем, то и имеем

  • Dendrolog-Ornitholog

    Dendrolog-Ornitholog
    22 минуты назад

    Кто бы сомневался!

  • ЛайКа

    ЛайКа
    21 минута назад

    DimonS, в любой профессии найдётся "редиска", но всех под одну гребёнку((

  • Проходимец

    Проходимец
    18 минут назад

    "редиска" порой бывает, но он как раз не браконьер

  • PRO

    PRO
    5 минут назад

    Егеря берегут природу от простых людей для уничтожения ее блатными охотничками.

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