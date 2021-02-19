Амурский егерь оказался браконьером

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Три жителя Амурской области незаконно застрелили косулю в лесу в Серышевского района. Один из задержанных оказался егерем Белогорского военного охотхозяйства, сообщают в пресс-службе управлении по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области.

— 15 февраля в охотугодьях возле села Сретенка Серышевского района госинспекторы Амурского управления по охране животного мира задержали автомобиль Toyota Hilux. В нем находились двое мужчин, а на заднем сидении сотрудники управления обнаружили карабин «Вепрь». От машины в сторону леса тянулся кровавый след, который привел к туше косули. Ее пытался утащить третий участник группы, но он успел скрыться с места преступления, – сообщили в пресс-службе управления.

На всех троих браконьеров составили административные протоколы за незаконно добытую дичь. На место происшествия вызвали следственную группу, которая изъяла транспорт, тепловизор, оружие и убитого самца косули.

Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 258 УК РФ – незаконная охота. Ущерб, который понесла природа Амурской области оценён в 120 тысяч рублей.