Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:59 0

Движение поездов в Сковородинском районе полностью восстановлено

Движение поездов в Сковородинском районе полностью восстановлено
Фото: www.instagram.com/kriminal.blg/

На станции Ангарич Забайкальской железной дороги полностью восстановили движение поездов. Как сообщает пресс-служба ЗабЖД, восстановительные работы закончились поздно вечером 18 февраля.

— Для координации работ по ликвидации последствий происшествия в ОАО «РЖД» и на ЗабЖД работали оперативные штабы. В ликвидации последствий схода были задействованы восстановительные поезда и 340 железнодорожников, – говорится в сообщении.

Напомним, 17 февраля в Сковородинском районе сошли с рельсов 25 вагонов грузового поезда. Движение поездов приостановили. Задержались пассажирские поезда дальнего следования №7 сообщением Владивосток – Омск, №12 сообщением Самара – Владивосток, №326 сообщением Тында – Хабаровск, №1 сообщением Владивосток – Москва, №325 сообщением Хабаровск – Нерюнгри, №2 сообщением Москва – Владивосток.

Просмотров всего: 118

#происшествия #транспорт

распечатать


Происшествия 1

Полицейского из Сковородинского района подозревают во взятке (видео)
Происшествия

Пропавшего в Свободном шестилетнего мальчика нашли
Происшествия

В Свободном пропал шестилетний мальчик
Общество

В 2021 году благовещенский муниципальный автопарк пополнится новыми автобусами
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь