Движение поездов в Сковородинском районе полностью восстановлено

Фото: www.instagram.com/kriminal.blg/

На станции Ангарич Забайкальской железной дороги полностью восстановили движение поездов. Как сообщает пресс-служба ЗабЖД, восстановительные работы закончились поздно вечером 18 февраля.

— Для координации работ по ликвидации последствий происшествия в ОАО «РЖД» и на ЗабЖД работали оперативные штабы. В ликвидации последствий схода были задействованы восстановительные поезда и 340 железнодорожников, – говорится в сообщении.

Напомним, 17 февраля в Сковородинском районе сошли с рельсов 25 вагонов грузового поезда. Движение поездов приостановили. Задержались пассажирские поезда дальнего следования №7 сообщением Владивосток – Омск, №12 сообщением Самара – Владивосток, №326 сообщением Тында – Хабаровск, №1 сообщением Владивосток – Москва, №325 сообщением Хабаровск – Нерюнгри, №2 сообщением Москва – Владивосток.