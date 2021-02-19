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19февраля
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Интервью с кинологом (видео)

Интервью с кинологом (видео)

Как обучают собак и все ли породы поддаются дрессировке?

  1. Где выучиться на кинолога?
  2. Какие могут быть породы?
  3. Какой рацион питания у служебных собак?
  4. Какой распорядок дня у служебной собаки?
  5. Собаки дружат друг с другом?
  6. Служебные собаки «делают» новых служебных собак?
  7. Какие тренировки проводятся с собаками и с какого возраста?
  8. Когда начинается пенсионный возраст у собаки и что они делают после службы?
  9. Собака привязана только к одному кинологу или управлять ей может каждый?
  10. Как, чем и за что награждают собак?

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#Видео: 10 вопросов

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