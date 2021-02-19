сегодня, 09:00 0
Интервью с кинологом (видео)
Как обучают собак и все ли породы поддаются дрессировке?
- Где выучиться на кинолога?
- Какие могут быть породы?
- Какой рацион питания у служебных собак?
- Какой распорядок дня у служебной собаки?
- Собаки дружат друг с другом?
- Служебные собаки «делают» новых служебных собак?
- Какие тренировки проводятся с собаками и с какого возраста?
- Когда начинается пенсионный возраст у собаки и что они делают после службы?
- Собака привязана только к одному кинологу или управлять ей может каждый?
- Как, чем и за что награждают собак?
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