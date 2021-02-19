Интервью с кинологом (видео)

Как обучают собак и все ли породы поддаются дрессировке?

Где выучиться на кинолога? Какие могут быть породы? Какой рацион питания у служебных собак? Какой распорядок дня у служебной собаки? Собаки дружат друг с другом? Служебные собаки «делают» новых служебных собак? Какие тренировки проводятся с собаками и с какого возраста? Когда начинается пенсионный возраст у собаки и что они делают после службы? Собака привязана только к одному кинологу или управлять ей может каждый? Как, чем и за что награждают собак?

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#Видео: 10 вопросов

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Алексей Риман