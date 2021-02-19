Выбор читателей за 18 февраля
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 18 февраля.
Трагическая случайность: в Чите выстрелом через дверь была убита девятилетняя девочка
В Чите следователи задержали мужчину, которого подозревают в убийстве ребёнка. Девочка была убита выстрелом через дверь, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
Валентина Матвиенко: «Амурская область – это совершенно уникальный, неповторимый и очень перспективный регион»
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила работу делегации Амурской области и губернатора Приамурья, сообщают в пресс-службе правительства региона.
Губернатор Приамурья рассказал о ситуации с бензином
Глава Амурской области Василий Орлов прокомментировал ситуацию, сложившуюся в начале февраля с бензином, и рассказал, какие выводы были сделаны, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.
Не забудьте выключить телевизор: в Приамурье начинается сезон весенней интерференции
В Амурской области начинается период весенней интерференции. Как сообщает Амурский областной радиотелевизионный передающий центр, в это время возможны перебои в приёме теле- и радиопередач.
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