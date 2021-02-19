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19февраля
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сегодня, 08:02 0

В 2021 году благовещенский муниципальный автопарк пополнится новыми автобусами

В 2021 году благовещенский муниципальный автопарк пополнится новыми автобусами
Фото: pixabay.com

В 2021 году для благовещенского предприятия «Автоколонна 1275» планируют закупить как минимум восемь новых автобусов. Большую часть финансирования выделят из областного бюджета.

Городские средства также будут задействованы – из муниципальной казны выделят 6 процентов от стоимости машин, а также оплатят аванс. Предварительно решение о выделении средств уже приняли в среду, 17 февраля, на заседании бюджетного комитета Благовещенской городской думы. Окончательное решение будет принято на заседании 25 февраля. После окончательного решения объявят аукцион.

Новые автобусы закупают и частные перевозчики, в этом году уже приобрели один автобус. В 2020 году был закуплен 31 частный автобус, при этом 26 из них совсем новые, выпущены в 2019-2020 годах.

В мэрии отмечают, что новые автобусы удобны для пассажиров – они оборудованы автоинформаторами и электронной строкой, также в 11 автобусах есть аппарель для колясочников. Для благовещенской автоколонны в прошлом году приобретено пять новых автобусов марок ПАЗ и МАЗ, полностью приспособленных для людей с ограниченными возможностями.

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#городская власть #транспорт

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