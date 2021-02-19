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19февраля
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сегодня, 00:29

Гороскоп на 19 февраля: Рыб ждут позитивные изменения, а Тельцам рекомендовано творчество

Гороскоп на 19 февраля: Рыб ждут позитивные изменения, а Тельцам рекомендовано творчество

Восход Солнца: 07:33
Заход Солнца: 17:54
Солнце в Водолее.

Овен. Пользуйтесь малейшими возможностями отдохнуть, поспать, отложить дела на несколько часов, развлечься. Если вы давно думали о каком-то деле, но не решались его начать, попробуйте начать его реализовывать именно сегодня!

Телец. Сейчас наступает благоприятное время для того, чтобы заняться совершенствованием творческих навыков.

Близнецы. Не следует браться за дела, о которых у вас смутное представление. В малознакомой области вы можете допустить оплошности и просчеты.

Рак. Даже если у вас плохое настроение сегодня, не стоит портить его окружающим. Не ищите сегодня на свою голову неприятности, не будьте таким язвительным с окружающими.

Лев. Сдержанность на рабочем месте и тактичность в отношениях с близкими позволят вам обойти все острые углы.

Дева. Замечания, которые могут появиться к вашей работе, выслушайте спокойно и с достоинством.

Весы. Источником позитивных эмоций для вас будут вторая половинка и близкие друзья. Вероятно, вам выпадет шанс пережить исключительно приятные переживания.

Скорпион. Звезды не советуют Скорпиону быть пассивным и безучастным, особенно, в профессиональном смысле. Так вы потеряете шанс вырваться вперед в карьере и получить прибыль.

Стрелец. Если в семье никак не наступит гармония, попробуйте провести какое-то время отдельно друг от друга. День будет приятным во всех отношениях, может стать даже незабываемым, если возьмете инициативу в свои руки.

Козерог. Вы можете неожиданно обнаружить покровителя у своего дела или проекта, а на личном фронте ожидается период романтических встреч.

Водолей. Стрессы могут привести к ухудшению самочувствия, справиться с дискомфортом вам помогут медикаменты и ваша способность забить на уже случившиеся неприятности.

Рыбы. Даже если вы столкнетесь с неприятностями, именно они спровоцируют позитивные изменения в жизни.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

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#гороскоп #гороскоп на день

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