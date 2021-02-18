В Свободном пропал шестилетний мальчик
В Свободном ведутся поиски шестилетнего ребенка. Ярослав Толстых ушел из своего дома в Залинейном поселке и исчез.
В региональном управлении СК прокомментировали ситуацию: «следственный отдел СК по городу Свободному организовал поиски, к которым привлечены силы полиции и местный поисково-спасательный отряд. Поиски ведутся в настоящее время».
К поискам привлечены волонтеры поисково-спасательного отряда «Гром».
Приметы мальчика: рост 111-115 сантиметров, светлые волосы. Ребенок был одет в черный пуховик, серые спортивные штаны, сине-голубую шапку с белыми вставками.
О местонахождении мальчика можно сообщать по телефонам: 8-914-046-35-44, 8-914-606-28-40, 102.
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