Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:11 0

В Свободном пропал шестилетний мальчик

В Свободном пропал шестилетний мальчик
Фото: https://vk.com/grompoisk

В Свободном ведутся поиски шестилетнего ребенка. Ярослав Толстых ушел из своего дома в Залинейном поселке и исчез.

В региональном управлении СК прокомментировали ситуацию: «следственный отдел СК по городу Свободному организовал поиски, к которым привлечены силы полиции и местный поисково-спасательный отряд. Поиски ведутся в настоящее время».

К поискам привлечены волонтеры поисково-спасательного отряда «Гром».

Приметы мальчика: рост 111-115 сантиметров, светлые волосы. Ребенок был одет в черный пуховик, серые спортивные штаны, сине-голубую шапку с белыми вставками.

О местонахождении мальчика можно сообщать по телефонам: 8-914-046-35-44, 8-914-606-28-40, 102.

Просмотров всего: 174

#происшествия #Свободный

распечатать


Происшествия

Амурчане пожаловались на отсутствие вакцины против бешенства
Общество 1

Из-за аварии на железной дороге в Приамурье задерживаются восемь поездов
Происшествия

В соцучреждения Хабаровского края поставили продукты с трехмесячной просрочкой
В России и мире

Сиделка Марадоны призналась, что добавляла ему снотворное в пиво
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь