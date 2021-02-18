В Свободном пропал шестилетний мальчик

В Свободном ведутся поиски шестилетнего ребенка. Ярослав Толстых ушел из своего дома в Залинейном поселке и исчез.

В региональном управлении СК прокомментировали ситуацию: «следственный отдел СК по городу Свободному организовал поиски, к которым привлечены силы полиции и местный поисково-спасательный отряд. Поиски ведутся в настоящее время».

К поискам привлечены волонтеры поисково-спасательного отряда «Гром».

Приметы мальчика: рост 111-115 сантиметров, светлые волосы. Ребенок был одет в черный пуховик, серые спортивные штаны, сине-голубую шапку с белыми вставками.

О местонахождении мальчика можно сообщать по телефонам: 8-914-046-35-44, 8-914-606-28-40, 102.