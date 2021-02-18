Амурчане пожаловались на отсутствие вакцины против бешенства

В редакцию Амур.инфо обратилась девушка по имени Ксения, жительница Свободного с рассказом о своей встрече с безнадзорным животным.

— Я просто шла по центральной улице, а навстречу мне бежала собака. Она была одна, не в стае, и спокойно шла куда-то. Когда мы поравнялись, она внезапно кинулась ко мне и укусила за ногу. Мне пришлось поехать на такси в травмпункт, где мне обработали рану, а когда дошло до обычных в таких случаях уколов против бешенства, мне сказали, что препарата нет, когда он будет – неизвестно и посоветовали уточнить в Благовещенске, – рассказывает Ксения.

В травматологическом пункте при городской больнице Свободного, нам пояснили, что антирабической вакцины, в просторечии именуемой «уколами от бешенства» в настоящее время у них нет, и когда она поступит – неизвестно. В Благовещенск никого не отправляли, поскольку, если бы вакцина была в амурской столице, то уже была бы поставлена во все больницы.

Таким образом, ситуация с безнадзорными собаками в регионе осложняется отсутствием вакцины, которая используется для профилактики бешенства после укусов животных.

В настоящее время редакция Амур.инфо ожидает официального комментария от минздрава области.