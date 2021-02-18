Зарабатывающий по 300 тысяч в день Павел Деревянко рассказал, на что тратит деньги

Гонорары Павла возросли после сериала «Домашний арест» (16+). За роль в нём Деревянко даже получил «Золотого орла».

В интервью Юрию Дудю актёр рассказал, что его съёмочный день стоит в среднем 300 тысяч рублей. Это зависит от проекта и загруженности артиста.

По словам Деревянко, деньги он любит, но относится к ним легко и много отдаёт. Он не экономит на поездках, развлечениях и подарках. Сейчас Павел строит дом детям на Алтае, а маме и брату — на берегу Миусского лимана.

У Павла есть две дочери, которые родились, когда актёр был в отношениях с Дарьей Мясищевой. 10-летняя Вера и 6-летняя Александра живут в большом доме на Николиной Горе вместе с мамой.