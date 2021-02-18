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18февраля
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сегодня, 17:59 0

«Цифровой преподаватель»: в Приамурье преподаватели колледжей повышают компьютерную грамотность

«Цифровой преподаватель»: в Приамурье преподаватели колледжей повышают компьютерную грамотность
Фото: amurobl.ru

В Амурском центре опережающей профессиональной подготовки начались курсы повышения квалификации. Их проходят преподаватели среднего профобразования. Программа «Цифровой преподаватель» состоит из четырёх основных модулей.

Это «Эффективная работа в MS Office», «Дистанционная система Moodle», «Онлайн вещание и запись в студии потокового видео» и «Работа с современными Интернет-ресурсами».

Цель обучения – помочь преподавателям эффективно использовать новые возможности цифровых технологий. На курсах педагоги научатся организовывать дистанционные образовательные мероприятия, а также лекции и практики на онлайн-платформах. Слушатели узнают, как комбинировать дистанционные и очные образовательные инструменты, а также смогут автоматизировать контроль успеваемости, сообщает пресс-служба правительства области.

Напомним, что ещё в сентябре прошлого года запустили портал повышения квалификации и профессиональной переподготовки «Учёба.онлайн». А скоро в Приамурье заработает центр непрерывного повышения профмастерства педагогов. Всё это должно привести к улучшению качества образования педагогов и школьников. А недавно 29 школ Амурской области попали в федеральный проект «500+». Он поддержит школы с низкими образовательными результатами.

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#дети #областная власть #образование

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