Из-за аварии на железной дороге в Приамурье задерживаются восемь поездов

В Амурской области пожарные ликвидируют последствия схода 24 вагонов с рельсов. Состав с углём двигался из Белово, Кемеровской области в Находку в Приморском крае. Сейчас в Сковородине, Магдагачи и Талдане из-за аварии на путях остановлены пять поездов. А скоро прибудут ещё три.

На станции Магдагачи стоят два поезда, следовавшие по маршрутам «Москва-Владивосток» и «Хабаровск-Нерюнгри».

— Все пассажиры находятся в вагонах и ни в чём не нуждаются. Пожарные вручили каждому пассажиру продуктовый набор от железнодорожной транспортной компании. В нём есть банка гречки, паштет, галеты и сладкий напиток, – сообщили в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ.

Также организовано дежурство на железнодорожных вокзалах. Огнеборцы следят за температурой в поездах. На каждой станции есть пожарный автомобиль. Из него можно дозаправить водой системы остановленных поездов.

Постоянно на вокзале дежурит скорая помощь. При необходимости в медпункт вокзала направят врача районной больницы. Кроме того, готовы автобусы от администраций районов для перетранспортировки пассажиров на другие поезда. Паники среди пассажиров нет.

— В два часа дня девять вагонов убрано за габариты пути. Проведена сцепка с неповрежденным составом. Грузовой поезд, с неповрежденными 43 вагонами убыл в восточном направлении с места происшествия. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Всего задействовано 253 человека и 45 единиц техники, – сообщили в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ.

Напомним, что во вторник, 16 февраля, в 12:40 в рельсов сошли шесть секций тепловоза грузового поезда. Два вагона опрокинулись на бок. Задержка пассажирского поезда № 375 Нерюнгри – Тайшет из-за аварии составила почти четыре часа. К среде, 17 февраля, движение восстановили. А неделей раньше в воскресенье, 7 февраля, на станции Нанагры Забайкальской железной дороги произошёл сход 17 вагонов грузового поезда.