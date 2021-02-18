Спортшколы Приамурья получат более 30 миллионов рублей

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В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» (часть нацпроекта «Демография») амурские спортивные школы получат более 30 миллионов рублей на организацию спортивной подготовки и обновление тренажёров, сообщают в пресс-службе правительства области.

Адресную субсидию на общую сумму в пять миллионов рублей получат семь спортивных организаций Приамурья.

— Средства могут быть направлены на усовершенствование материально-технической базы, выезды спортсменов на соревнования, проведение учебно-тренировочных сборов по базовым олимпийским и приравненным к олимпийским видам спорта. В Приамурье это легкая атлетика, самбо, спорт глухих и спортивная борьба, – сообщили в правительстве Амурской области.

На средства, которые поступят в этом году, областная спортивная школа обеспечит экипировкой сборную команду по легкой атлетике. Спортивная школа №1 Свободного планирует приобрести спортивное оборудование для легкоатлетов, а школа №2 хочет закупить экипировку для спортсменов отделения легкой атлетики и самбо, а также обновить свою материально-техническую базу. Спортшколы Белогорска направят получение деньги на учебно-тренировочные сборы, а спортивная школа №2 города Тынды проведёт сборы и закупит новый инвентарь.

Получателем и адресной, и специальной субсидии для школ олимпийского резерва стала областная СШОР. Спортивная школа №1 города Тынды получит 25 миллионов рублей на развитие хоккея.

— Федеральный проект «Спорт – норма жизни» реализуется с 2019 года. Благодаря ему совершенствуется спортивная инфраструктура региона, создаются условия для организации спортподготовки. Основная цель, которую преследует проект, увеличить количество россиян, регулярно занимающихся спортом и физкультурой, до 55% к 2024-му году, – пояснили в правительстве Амурской области.