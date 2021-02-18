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18февраля
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сегодня, 16:56 3

Огромный флаг на набережной Амура вернулся на своё место

Огромный флаг на набережной Амура вернулся на своё место

Государственный флаг России снова занял свое законное место. Мэр города поблагодарил специалистов за оперативную работу по восстановлению полотнища и монтаж флага. «Спасибо специалистам. Оперативно сработали. Государственный флаг России водружён на своё место!», – написал Олег Имамеев в своем телеграм-канале.

Напомним, флаг России сняли утром 18 февраля из-за сильного ветра, а также повреждённого полотнища, которое случайно порвали рабочие.

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#городская власть #Китай #мэрия

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Комментарии
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  • Roman_x

    Roman_x
    1 час назад

    зачем??

  • Roman_x

    Roman_x
    1 час назад

    и вообще, какова официальная причина установки этого флага? кто-нибудь может мне это сказать??

  • Undertaker

    Undertaker
    1 час назад

    Медийность пиарной стабильности?

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