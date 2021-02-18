Огромный флаг на набережной Амура вернулся на своё место

Государственный флаг России снова занял свое законное место. Мэр города поблагодарил специалистов за оперативную работу по восстановлению полотнища и монтаж флага. «Спасибо специалистам. Оперативно сработали. Государственный флаг России водружён на своё место!», – написал Олег Имамеев в своем телеграм-канале.

Напомним, флаг России сняли утром 18 февраля из-за сильного ветра, а также повреждённого полотнища, которое случайно порвали рабочие.

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Наталья Сиротова