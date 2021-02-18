Певица Наталья Гулькина устроилась в «магазин на диване» из-за финансовых проблем
56-летняя певица Наталия Гулькина, бывшая солистка группы «Мираж», как и многие артисты, осталась без средств к существованию в пандемию. О своей жизни артистка рассказала журналистам на юбилее Сергея Пенкина, пишет «Комсомольская правда».
По словам Гулькиной, она уже год не выходила на сцену. За это время она выступала только на корпоративах, и была вынуждена соглашаться на меньшие гонорары.
Оказавшись в непростой финансовой ситуации, певица стала искать работу. Она даже собиралась идти работать в такси, но друзья её отговорили.
После этого Гулькина отправила резюме на несколько телеканалов, в результате чего артистку позвали работать ведущей в «магазин на диване». Как говорит Наталья, у неё бывает по шесть часов прямых эфиров в день. По её словам, это большая нагрузка и колоссальный опыт. Но с появлением звезды на канале продажи заметно выросли, от покупателей просто нет отбоя.
Гулькина поделилась, что на новой работе она встретила свою любовь. Её избранник немного моложе. Они только начинают отношения, и на работе пока никто об этом не знает.
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