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18февраля
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сегодня, 16:28 0

Певица Наталья Гулькина устроилась в «магазин на диване» из-за финансовых проблем

Певица Наталья Гулькина устроилась в «магазин на диване» из-за финансовых проблем
Фото: woman.ru

56-летняя певица Наталия Гулькина, бывшая солистка группы «Мираж», как и многие артисты, осталась без средств к существованию в пандемию. О своей жизни артистка рассказала журналистам на юбилее Сергея Пенкина, пишет «Комсомольская правда».

По словам Гулькиной, она уже год не выходила на сцену. За это время она выступала только на корпоративах, и была вынуждена соглашаться на меньшие гонорары.

Оказавшись в непростой финансовой ситуации, певица стала искать работу. Она даже собиралась идти работать в такси, но друзья её отговорили.

После этого Гулькина отправила резюме на несколько телеканалов, в результате чего артистку позвали работать ведущей в «магазин на диване». Как говорит Наталья, у неё бывает по шесть часов прямых эфиров в день. По её словам, это большая нагрузка и колоссальный опыт. Но с появлением звезды на канале продажи заметно выросли, от покупателей просто нет отбоя.

Гулькина поделилась, что на новой работе она встретила свою любовь. Её избранник немного моложе. Они только начинают отношения, и на работе пока никто об этом не знает.

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#финансы #шоу-бизнес

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