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18февраля
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сегодня, 17:10 0

В соцучреждения Хабаровского края поставили продукты с трехмесячной просрочкой

В соцучреждения Хабаровского края поставили продукты с трехмесячной просрочкой
Фото: pixabay.com

Россельхознадзор выявил в поставках в больницу и детский сад Хабаровского края просроченные продукты. Срок годности молока и говядины истек ещё в прошлом году, а поставка в социальные учреждения прошла только в феврале этого года, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям.

С помощью информационной системы территориального планирования «Меркурий» удалось выявить 11 нарушений при поставке продуктов питания в социальные учреждения региона. Снабжение происходило с нарушением оформления ветеринарных сопроводительных документов.

В Николаевский противотуберкулезный диспансер 3 февраля доставили партию в 600 литров молока, у которого срок годности истёк 26 ноября 2020 года.

Подобное нарушение случилось при поставке говядины в детский сад №197 города Хабаровска. 8 февраля в образовательное учреждение привезли мясо, которое пропало ещё 3 декабря 2020 года.

В отношении недобросовестных поставщиков, допустивших нарушения, возбуждены дела об административном правонарушении.

Также в ходе проверки выявили нарушения в действиях ответственных сотрудников, которые приняли на учёт просроченные продукты питания.

По всем выявленным фактам Россельхознадзор потребовал изъять просроченные продукты из оборота.

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#дети #здоровье #происшествия

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