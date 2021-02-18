В соцучреждения Хабаровского края поставили продукты с трехмесячной просрочкой

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Россельхознадзор выявил в поставках в больницу и детский сад Хабаровского края просроченные продукты. Срок годности молока и говядины истек ещё в прошлом году, а поставка в социальные учреждения прошла только в феврале этого года, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям.

С помощью информационной системы территориального планирования «Меркурий» удалось выявить 11 нарушений при поставке продуктов питания в социальные учреждения региона. Снабжение происходило с нарушением оформления ветеринарных сопроводительных документов. В Николаевский противотуберкулезный диспансер 3 февраля доставили партию в 600 литров молока, у которого срок годности истёк 26 ноября 2020 года. Подобное нарушение случилось при поставке говядины в детский сад №197 города Хабаровска. 8 февраля в образовательное учреждение привезли мясо, которое пропало ещё 3 декабря 2020 года. В отношении недобросовестных поставщиков, допустивших нарушения, возбуждены дела об административном правонарушении. Также в ходе проверки выявили нарушения в действиях ответственных сотрудников, которые приняли на учёт просроченные продукты питания. По всем выявленным фактам Россельхознадзор потребовал изъять просроченные продукты из оборота.

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Юлия Медведева