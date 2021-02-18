Автогородок появится на стадионе благовещенской школы №28

На стадионе благовещенской школы №28 в скором времени оборудуют автоматизированную систему для изучения правил дорожного движения и оказания первой помощи при ДТП.

На территории автогородка размерами 35 на 50 метров обустроят проезжую часть, железнодорожный переезд, пешеходные зоны, тоннель, трибуну для зрителей, искусственные дорожные неровности, остановку общественного транспорта, светофоры, шлагбаум и больше ста дорожных знаков. Ребята смогут передвигаться на территории автогородка на велосипедах или специальных машинках.

Занятия в городке будут проводить во время уроков ОБЖ и внеклассных мероприятий.

— Этого городка мы ждали шесть лет, но сегодня конкретно назрел момент, когда автогородок просто необходимо строить. Мы живем в век очень быстрого развития средств передвижения, и на сегодняшний день это у нас не только автомобили, но и, например, гироскутеры, электросамокаты, которые очень популярны у детей и подростков. Поэтому, конечно, главная цель автогородка – профилактика травматизма на дорогах в такой игровой форме. У нас планируются модули по обучению детей правилам дорожного движения, по оказанию первой медицинской помощи, а в летний период можно будет создать профильную смену в рамках пришкольного лагеря. У нас уже вся документация готова, остается дождаться доведения денежных средств, – рассказала директор школы №28 Елена Миронова.

На обустройство автогородка необходимо 16 миллионов рублей. Окончательное решение о выделении средств примут на очередном заседании областного заксобрания, которое состоится в феврале. В случае, если средства выделят, автогородок откроют уже в этом сентябре, сообщает министерство образования Приамурья.