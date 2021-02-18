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18февраля
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сегодня, 16:45 0

Благовещенский роддом сегодня приступил к работе в обычном режиме

Благовещенский роддом сегодня приступил к работе в обычном режиме
Фото: amurobl.ru

После работы в качестве инфекционного госпиталя благовещенский роддом начал работу в стандартном режиме. С 18 февраля в учреждении возобновлено оказание медицинской помощи по профилю. Сегодня с утра в обновленный и посвежевший роддом поступили первые три пациентки. Ожидается, что уже к концу недели большая часть коек будет занята.

В больнице проведена дезинфекция помещений, выполнены все карантинные мероприятия. Пол, стены, потолок, двери, окна, оборудование, мебель – абсолютно всё подверглось специальной обработке. Все пробы воздуха и смывы с поверхностей показали отсутствие вируса. Медицинский персонал прошёл тестирование на коронавирусную инфекцию. В дальнейшем сотрудники будут проходить исследования на COVID-19 регулярно. Продолжается вакцинация медиков против коронавируса, сообщает пресс-служба амурского правительства.

— Коллектив родильного дома снова в строю, отделения тщательно продезинфицированы и подготовлены к приему пациенток. У нас действует принцип разделения потоков. Плановая госпитализация в роддом производится по направлению из женских консультаций и только при наличии отрицательного результата теста на COVID-19 со сроком выполнения не более 3 дней. Но мы также принимаем женщин и в экстренном порядке, в этом случае никаких тестов, конечно, не требуется – пациентки помещаются отдельно (с признаками ОРВИ и контактные по коронавирусу – в изолятор), где им параллельно с оказанием медицинской помощи проводится исследование на коронавирус. Если результат окажется положительным, женщину переведут в инфекционный госпиталь нашей Благовещенской горбольницы, где для таких случаев имеются акушерские койки и родовой блок, работают наши специалисты, – пояснила заместитель главного врача БГКБ по акушерско-гинекологической помощи Наталья Кривощекова.

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#Дальний Восток #жизнь #здоровье #медицина

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