В Хабаровске после циклона дефицитом стали лопаты

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— Лопаты у меня нет, поэтому начала ее искать в различных магазинах. Но оказалось, что это дефицитный товар нынче. Мне о таком рассказывали друзья из Москвы, когда у них недавно прошел снежный циклон. В результате я смогла найти лопату только в пятом магазине. И то забрала последнюю! – сообщила хабаровскому изданию горожанка Юлия.

В торговых точках второй день фиксируют повышенный спрос на лопаты. Однако цены повышать на них не стали.

— Товар действительно стремительно разбирают. Пик спроса был вчера в первой половине дня. За несколько часов выкупили под сотню лопат. Цены мы не повышаем, но зачастую люди приобретают самые дешевые инструменты, поскольку не очень верят во второй подобный циклон, – сообщили в магазине автотоваров.